基隆港旭川河口髒臭原因曝光 72支暗管排污！

2017-05-31 19:11

〔記者林欣漢／基隆報導〕排入基隆港的旭川河，受到附近市場和魚市的垃圾、污水，以及住戶的生活污水影響，長期散發臭味，基隆市環保局在追加減預算編列700萬元，要改善旭川河水質，但市議員質疑，旭川河上加蓋興建的3棟大樓，長年累月排放污染物，認為難見成效。

環保局長賴煥紘指出，曾以無人載具觀測到旭川河上加蓋的3棟大樓下方，共有60支管子及12根大涵管直接將污染物排入旭川河，正向環保署爭取經費截流污染物，避免直接排入旭川河。

市議員秦鉦說，旭川河穿越市中心到基隆港，是基隆市的盲腸，過去清過無數次但效果不好；市議員張芳麗也說，要怎麼截流、改善水質真的很困難，唯一辦法，除非把上面3棟大樓全部都拆掉。

市議員蘇仁和說，地上物要拆沒那麼簡單，幾百戶要遷哪去，唯一能阻止的就是看能不能不要那麼臭，不要淤積嚴重及因為沼氣過重著火就好了。

環保局長賴煥紘說明，河川治理分成三部分，第一是水質改善，其次是河道疏理，三是景觀改造，國內外整治都以此為步驟，這次環保署補助水質改善，分成現地處理，找個地把河川的水引進來，第二是截流汙染物不要進入河川。

賴煥紘指出，以往經費散布在營建、水利及環保部門，是無法一次施工的原因，現在追加減預算的700萬元是細部設計費用，南榮河進行現地處理工法，旭川河則在沉砂池進行水質改善相關設計。

市議員莊榮欽認為這些都是治標，全區水質改善要提前瞻計畫爭取，污水全面接管，按期程完成，才能解決陳年問題。