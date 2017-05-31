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潭子加工出口區地下水污染已6年 議員憂污染擴大

2017-05-31  20:09

〔記者張菁雅／台中報導〕潭子加工出口區附近地下水在100年4月發現遭嚴重污染，污染源來自加工出口區。台中市議員蕭隆澤今天表示，事發至今6年，該區仍未解除污染管制，甚至污染面積有可能擴大。環保局則指出，根據監測結果，投藥改善已見成效，將污染物控制在加工區內。

蕭隆澤指出，潭子加工區的工業廢水是加壓打入地下，造成地下水的滲透污染，潭子區下游9個里及北屯區舊社、軍功、松竹等區域的地下水到目前為止都還不能用，連澆花都不行，更不用說飲用。從100年至今已6年，還看不到改善成效，他擔心滲透污染已達4公里遠的太原路，受影響增至約20、30個里，但加工區的整治計畫只在區內做監測井投藥整治，難道區外的20幾里的里民都不是人嗎？只在區內投藥就能整治好區外的地下水嗎？

環保局長白智榮表示，因加工出口區下游有部分民眾未接用自來水，市府在發現地下水遭污染後，除協助民眾接用自來水外，也將三氯乙烯濃度不符飲用水標準的區域劃為地下水污染管制區；潭子加工出口區管理處從101年起進行地下水投藥改善工作，區內的污水處理廠也在去年10月營運，新的污染源不再進來，市府將要求加工出口區管理處台中分處落實整治計畫，預定109年整治完成，屆時可解除列管。區外的整治可同時進行，能先解列的就先解列。

另外，環保局指出，根據地下水質檢監測結果，104年8月起三氯乙烯濃度均低於一般用途的管制標準以下，顯示加工區管理處的投藥改善作業，已將污染物控制於區內，防止污染物向下游擴散，但目前三氯乙烯濃度仍未低於飲用水標準。

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  • 台中市議員蕭隆澤要求環保局加強監測潭子加工區地下水污染情形。（記者張菁雅攝）

    台中市議員蕭隆澤要求環保局加強監測潭子加工區地下水污染情形。（記者張菁雅攝）

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