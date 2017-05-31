小學教師扇上寫書法 修身養性兼作環保

2017-05-31 17:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市公館國小教師李國揚接觸書法藝術30餘年，近1年多來，嘗試在扇子上揮毫，陸續完成百餘作品，目前在佛光緣美術館展出，他認為，扇與善同音，透過扇上創作，推廣積善之家的理念，且扇子可以搧風，減少對冷氣的依賴。

小學3年級就開始寫書法，就讀師專期間更是潛心鑽研，公館國小近5年來成為雲墨風雅理念小學，李國揚就是重要推手，他稱自己是書法教育園丁，希望學生透過寫字修身養性，如今該校一到六年級都有書法課，他認為不僅教育學生，也從學生處學到不少東西。

他說，摺扇可以先將紙拆下，在上頭寫字，但摺痕還在，必須壓得平整才能寫出好字，無法摺起的團扇，挑戰更大，要在竹架與扇面間取得平衡，他以短短1年的時間，寫完了200多把扇子。

李國揚表示，草書、行書、篆體、楷書等都是他嘗試的字體，有的扇子只寫幾個字，蓋上自己刻的印章，隨興畫的小沙彌等插畫，有些扇子則足足寫上200多個字，各種變化都有趣味，也讓他體會到書法藝術可以帶著走，且更實用、更貼近日常生活。

李國揚目前應邀在佛光緣美術館屏東館，舉辦「積善之家」扇面書藝創作展，展出153件作品，扇子就有120多件，展期至7月23日，6月4日下午2點舉辦開幕活動，前60名簽到者可獲贈摺扇。