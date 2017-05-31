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安康平宅施作電梯 行動不便者更方便出入

2017-05-31  17:36

〔記者鍾泓良／台北報導〕安康平宅為台北市少數僅存為照顧低收入戶的平價住宅，但因為維護費低，整體環境窳陋，長期也有電梯，讓行動不便的長者及身障人士寸步難行。北市府為照顧行動不變者，於B、C基地各增設1座電梯外，也增設一座空中迴廊串接電梯，讓112戶的居民出入無障礙。而對於改建後的平宅是否會調漲租金，社會局表示，目前尚未精算，但會介於平宅維護費的200至1100元，至興隆公宅最低租金1600元之間。

台北市副市長林欽榮受訪表示，過去原本打算把安康平宅拆除重建為興隆公宅，但地方表示地方仍會有平宅需求，因此決定兩棟下來整修。目前先透過社會局第二預備金2500萬元施作頂樓防水及電梯工程，及預算3000萬元去做內部正修及結構補強，整體工程預計明年3月完成，預計可以讓安康平宅壽命再延長20年。

林欽榮表示，整建完的安康平宅會交由社會局繼續使用，除了要給弱勢住戶使用，也會當作周邊都更改建的中繼住宅。他認為，公宅提供未必要用新建方式，也可以透過改建的方式，未來南機場整宅、劍潭整宅都會透過這種方式更新，他也強調這些鋼構材料可以再回收利用，盼民間老舊公寓若尚無法馬上更新，也可以透過加裝電梯方式先解決行動不變者的需求。

社會局表示，更新之後會有所調整，但因為工程價格尚未出爐，因此還沒精算增加比例，但預計會介於原本平宅維護費200至1100元，至興隆公宅最低租金1600元之間。

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  • 林欽榮受訪表示，過去原本打算把安康平宅拆除重建為興隆公宅，但地方表示地方仍會有平宅需求，因此決定兩棟下來整修。（記者鍾泓良攝）

    林欽榮受訪表示，過去原本打算把安康平宅拆除重建為興隆公宅，但地方表示地方仍會有平宅需求，因此決定兩棟下來整修。（記者鍾泓良攝）

  • 市府為照顧行動不變者，於B、C基地各增設1座電梯外，也增設一座空中迴廊串接電梯，讓112戶的居民出入無障礙。（記者鍾泓良攝）

    市府為照顧行動不變者，於B、C基地各增設1座電梯外，也增設一座空中迴廊串接電梯，讓112戶的居民出入無障礙。（記者鍾泓良攝）

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