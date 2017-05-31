海洋垃圾棘手 環署3個月內提清潔維護計畫

2017-05-31 17:24

〔記者楊綿傑／台北報導〕針對海漂垃圾圍繞台灣的問題，根據環保署統計資料，塑膠類廢棄物件佔了百分之70，環保署今表示，將從源頭減量及清除處理下手，包括環保署已經在推動限用塑膠袋、塑膠微粒，號召淨灘活動、成立環保艦隊等，相關措施都已經在進行，且將在3個月內將提出海洋環境清潔維護相關計畫。

環保署指出，關於海漂垃圾處理方案，一部分是從源頭減量下手，透過包括掩埋場稽查管制、推動限用塑膠袋與塑膠微粒、港口及船舶廢棄物管制、漁業廢棄物搜集與回收等面向進行。另一部分則是積極清除處理垃圾，做法包括淨灘與認養、河面垃圾清理、海漂海底垃圾清理、成立環保艦隊等，目前都在進行中。

而環保署副署長詹順貴也進一步說，關於海洋環境清潔維護，行政院副院長林錫耀5月4日在海洋事務推動小組會議上，就要求應該比照空污防制策略的等級，要全面性跨部會處理，因為其中可能是涉及包括涉及商業港、工業港、河川局、水利署、地方政府等單位。因此將規劃把相關單位拉進來分工，訂出績效目標，目前環保署已經在進行相關計畫的初稿，預計3個月內會有較明確的內容。

對於離島有許多中國海漂垃圾，詹順貴則坦言目前還在努力繼續推動中，不過他提到也許以地方政府對地方政府的形式去協調會最為有效，這部分環保署也會與澎湖、金門、馬祖等地方政府溝通。