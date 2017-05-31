南投中寮衛生所唯一醫生到任 「放送」通知鄉親

2017-05-31 17:22

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣中寮鄉衛生所失序的醫療體係，隨著新任女醫師黃乙絜到任，包括社區巡迴醫療在內的各項醫療工作，睽違2年又3個月後，終於恢復辦理，且黃乙絜還打破全縣13鄉鎮市衛生所醫師兼主任的慣例，希望免去繁雜的行政工作，與護理人員一起提供鄉親更好、更專業的醫療服務。

中寮鄉總共有18村，人口總數1萬5000多人，除了衛生所所在地的永平村有3家西醫診所、1家中醫診所，以及爽文村有1家西醫診所以外，其餘16村都是「無醫村」，醫療資源之不足，更凸顯衛生所的重要性。

該衛生所之前的主任吳鴻儀是所內唯一的醫師，104年1月屆齡退休後，因找不到醫師，不但影響嬰幼兒疫苗接種，甚至還出現民眾病逝無法行政相驗拿不到死亡證明書的問題，連帶社區巡迴醫療也被迫停擺，因此在女醫師黃乙絜到任後，衛生所也罕見地以「號外」方式四處廣播宣傳，並公告門診、預防接種與巡迴醫療的時間及地點。

中寮衛生所護理人員表示，中寮因不「山」不「市」的地理特性，醫師不像原鄉或離島有偏遠加給，月薪僅10萬元左右，較都會區動輒2、30萬元相差甚大，以致醫師前來服務的意願不高，如今好不容易盼到醫師到來，一定會同心協力善盡守護鄉親健康的職責。

7年級生的黃乙絜，原本在台北林口長庚服務，發現中寮與其阿公阿嬤住在台南鄉下的環境十分相似，且都面臨醫療資源不足問題，秉持將心比心的同理心，毅然決然離開都會區來到中寮。

值得一提的是，長相清秀的黃乙絜是新手媽媽，出生的寶寶尚未滿週歲，她每天從台中住家開車往返中寮上下班，約須耗費2小時，上班期間其孩子則委託保母照顧，下班後，還要扮演好為人母、妻子的角色，十分難能可貴。

黃乙絜說，在診療過程中，只要看到小孩不用擔憂無人接種疫苗，長輩們身體不適時不用舟車勞頓到外鄉鎮就醫，她便覺得一切的付出是值得，「做一個讓中寮鄉親可信賴的醫師」是她對自己的期許與追求的目標。