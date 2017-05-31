礁溪違規農舍遲未自拆 縣府明派員進駐強拆

2017-05-31 17:08

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府規劃拆除違規農舍，第一間位於礁溪鄉的農舍自拆期限到今天，但屋主卻沒有任何動工拆除跡象，縣府建設處表示，明日將派遣機具進駐強拆，預計花費一週的時間，相關費用將向屋主索取，拆除是政策的目標，民眾如有意願自拆，縣府一定會給予期限上的彈性，但拆除違規農舍的立場不會有任何改變。

宜蘭縣政府今年2月宣布取消違規農舍房屋稅加價後，被抨擊農舍政策轉彎，宜蘭縣代理縣長吳澤成解釋，農舍違規應依照既有法規開罰與拆除，經過清查，鎖定分別位於礁溪鄉、員山鄉及五結鄉3起重大違規案件進行拆除，但3間農舍均申請自拆，拆除期限全被延後。

礁溪鄉延拆期限今日到期，但屋主卻絲毫沒有任何動工的跡象，縣政府明日上午9點就會派遣機具進駐拆除，相關費用將由屋主支付，至於五結鄉及員山鄉的延拆農舍也比照辦理，員山鄉需於10日前拆完，五結鄉屋主則必須在20日前拆除，否則縣府將有強制手段。

「6月前這3間違規農舍都會拆除！」建設處長林國民指出，今日上午同仁至礁溪的現場勘查，屋主確實沒有任何拆除的動作，縣府明日就會依照計畫，派遣機具進駐強拆，民眾有意願自行拆除改善，一定會給予一定的時間與空間，但縣府拆除違規農舍的立場始終不變。

林國民說，縣府發文通知礁溪的屋主違規農舍將被拆除，未收到任何回復與異議，未來不排除有第2波甚至更多的拆除名單，只要發現有相同重大違規的情形，該拆的縣府一定會拆。