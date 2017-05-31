| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蘇花公路下午4點放行 北上車輛大排長龍 Android 用戶終於等到！LINE 可以備份聊天紀錄了！ PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

礁溪違規農舍遲未自拆 縣府明派員進駐強拆

2017-05-31  17:08

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府規劃拆除違規農舍，第一間位於礁溪鄉的農舍自拆期限到今天，但屋主卻沒有任何動工拆除跡象，縣府建設處表示，明日將派遣機具進駐強拆，預計花費一週的時間，相關費用將向屋主索取，拆除是政策的目標，民眾如有意願自拆，縣府一定會給予期限上的彈性，但拆除違規農舍的立場不會有任何改變。

宜蘭縣政府今年2月宣布取消違規農舍房屋稅加價後，被抨擊農舍政策轉彎，宜蘭縣代理縣長吳澤成解釋，農舍違規應依照既有法規開罰與拆除，經過清查，鎖定分別位於礁溪鄉、員山鄉及五結鄉3起重大違規案件進行拆除，但3間農舍均申請自拆，拆除期限全被延後。

礁溪鄉延拆期限今日到期，但屋主卻絲毫沒有任何動工的跡象，縣政府明日上午9點就會派遣機具進駐拆除，相關費用將由屋主支付，至於五結鄉及員山鄉的延拆農舍也比照辦理，員山鄉需於10日前拆完，五結鄉屋主則必須在20日前拆除，否則縣府將有強制手段。

「6月前這3間違規農舍都會拆除！」建設處長林國民指出，今日上午同仁至礁溪的現場勘查，屋主確實沒有任何拆除的動作，縣府明日就會依照計畫，派遣機具進駐強拆，民眾有意願自行拆除改善，一定會給予一定的時間與空間，但縣府拆除違規農舍的立場始終不變。

林國民說，縣府發文通知礁溪的屋主違規農舍將被拆除，未收到任何回復與異議，未來不排除有第2波甚至更多的拆除名單，只要發現有相同重大違規的情形，該拆的縣府一定會拆。

廣告
  • 宜蘭縣政府規劃拆除違規農舍，第一間位於礁溪鄉的農舍自拆期限到今天，但屋主至今沒有任何動工拆除跡象。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣政府規劃拆除違規農舍，第一間位於礁溪鄉的農舍自拆期限到今天，但屋主至今沒有任何動工拆除跡象。（記者林敬倫攝）

  • 員山鄉延拆的農舍，縣府要求6月10日前屋主要自行拆除。（資料照，宜蘭縣政府提供）

    員山鄉延拆的農舍，縣府要求6月10日前屋主要自行拆除。（資料照，宜蘭縣政府提供）

  • 五結鄉延拆的農舍，宜蘭縣府要求6月20日前屋主要自行拆完。（資料照，宜蘭縣政府提供）

    五結鄉延拆的農舍，宜蘭縣府要求6月20日前屋主要自行拆完。（資料照，宜蘭縣政府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 宜蘭 房屋稅 違規農舍
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧古早味肉排
✧桂花米香冰淇淋✧
好清爽✧日式炸豆腐
洋蔥不能放冰箱？
轉寄

標題：礁溪違規農舍遲未自拆 縣府明派員進駐強拆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月31日‧星期三‧丁酉年五月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.