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台東樂齡大學結業典禮 銀髮學員變年輕

2017-05-31  17:16

［記者黃明堂／台東報導］台東大學產推處推廣教育中心針對銀髮族開辦的樂齡大學，今天結業典禮。多位樂齡學員皆表示不約而同的表示，來到樂齡班重回校園，整個人都年輕了，變得健康又快樂、也結交多位好朋友，讓平凡的生活更熱鬧。

樂齡大學課程著重銀髮族「學習（Learning）、改變（Changing）、增能（Empowering）」（簡稱LCE）的學習目標，本學期的運動性課程以「健康與安全」為主軸，有健康體重、養生保健、疾病與營養、健康促進、樂齡智慧與社會趨勢；休閒性課程以「靈性陶冶」的水彩畫課程為主，另外也有樂齡體適能運動、深度的文化體驗之旅、傳統點心料理、時尚飲料調製；概念性及知識性課程則以映像媒體特質表現、應用與生活美語教學為主要課程。

台東大學校長曾耀銘致詞時表示，「樂齡大學」的開辦，鼓勵了年長者繼續參與社會活動、維持與人群的互動，但同時也幫助他們建立生活重心，並提供心理及精神上的支持。

學員李月英說，來到樂齡班除了增長知識又交到朋友真的非常開心快樂；學員戴樹英說，整個課程安排相當豐富又多元，有動態的體適能、戶外教學，可以強健身體，美術與音樂欣賞，更可以陶冶性情，還有最實用的糕點實作，用藥安全…等。

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  • 台東大學樂齡大學今天結業典禮。（記者黃明堂攝）

    台東大學樂齡大學今天結業典禮。（記者黃明堂攝）

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