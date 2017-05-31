| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蘇花公路下午4點放行 北上車輛大排長龍 Android 用戶終於等到！LINE 可以備份聊天紀錄了！ PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

議員怨地方建設漏楊梅 鄭文燦：今年設Ubike

2017-05-31  16:52

［記者陳昀／桃園報導］「楊梅有16萬人口，稅也沒有少繳，為什麼地方建設沒我們的份？」市議員周玉琴今天質詢時指出，桃園市政府大力推動YouBike，楊梅卻連一站也沒有，也沒有自行車道，而她爭取一年多的楊梅到青埔快捷公車遲遲沒有下文，連鐵路地下化都沒被納入其中，「前瞻計畫哪裡前瞻？」

市長鄭文燦答詢表示，今年一定會在楊梅設置YouBike站，市府的YouBike公共自行車系統第一階段已完成130個租賃站、2800輛公共自行車設置，第二階段預計有8000輛公共自行車，目前已進行楊梅地區的場站選址及會勘，楊梅、埔心及富岡地區都在規劃範圍內。

鄭文燦解釋說，快捷公車因為要協調客運業者意見，沒有這麼容易，不過台31線通車後，能大幅縮短楊梅到青埔間的距離，確實很有效益，交通局會儘速規劃。

針對桃園鐵路地下化路線，他說，這是他上任前就已規劃好，只是將原鐵路高架化路線轉為地下化，為新北鳳鳴到桃園平鎮站、總長20公里，未來若有二階段計畫，會爭取將楊梅納入規劃。

另外，周玉琴指出，楊梅公園用地（公11）因為徵收價格過高，經過都計變更好，有部分變更為住宅區，但原址有些區域過去是墳墓，希望不要規劃為住宅區；鄭文燦說，會要求都發局考量民情，其他重劃案也會依照這個原則辦理。

廣告
  • 桃園市的YouBike公共自行車系統第一階段已設置130個租賃站、2800輛公共自行車，第二階段將在楊梅推動。（記者陳昀攝）

    桃園市的YouBike公共自行車系統第一階段已設置130個租賃站、2800輛公共自行車，第二階段將在楊梅推動。（記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Ubike YouBike 埔心 楊梅
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧古早味肉排
✧桂花米香冰淇淋✧
好清爽✧日式炸豆腐
洋蔥不能放冰箱？
轉寄

標題：議員怨地方建設漏楊梅 鄭文燦：今年設Ubike


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月31日‧星期三‧丁酉年五月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.