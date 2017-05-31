議員怨地方建設漏楊梅 鄭文燦：今年設Ubike

2017-05-31 16:52

［記者陳昀／桃園報導］「楊梅有16萬人口，稅也沒有少繳，為什麼地方建設沒我們的份？」市議員周玉琴今天質詢時指出，桃園市政府大力推動YouBike，楊梅卻連一站也沒有，也沒有自行車道，而她爭取一年多的楊梅到青埔快捷公車遲遲沒有下文，連鐵路地下化都沒被納入其中，「前瞻計畫哪裡前瞻？」

市長鄭文燦答詢表示，今年一定會在楊梅設置YouBike站，市府的YouBike公共自行車系統第一階段已完成130個租賃站、2800輛公共自行車設置，第二階段預計有8000輛公共自行車，目前已進行楊梅地區的場站選址及會勘，楊梅、埔心及富岡地區都在規劃範圍內。

鄭文燦解釋說，快捷公車因為要協調客運業者意見，沒有這麼容易，不過台31線通車後，能大幅縮短楊梅到青埔間的距離，確實很有效益，交通局會儘速規劃。

針對桃園鐵路地下化路線，他說，這是他上任前就已規劃好，只是將原鐵路高架化路線轉為地下化，為新北鳳鳴到桃園平鎮站、總長20公里，未來若有二階段計畫，會爭取將楊梅納入規劃。

另外，周玉琴指出，楊梅公園用地（公11）因為徵收價格過高，經過都計變更好，有部分變更為住宅區，但原址有些區域過去是墳墓，希望不要規劃為住宅區；鄭文燦說，會要求都發局考量民情，其他重劃案也會依照這個原則辦理。