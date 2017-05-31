Wintel陣營加速瓦解 微軟找高通推Win10行動PC

2017-05-31 16:55

〔記者卓怡君／台北報導〕縱橫PC市場20多年的Wintel（微軟加上英特爾）陣營正在加速瓦解！微軟找上行動晶片龍頭高通，今日在台北國際電腦展正式宣布推出搭載高通Snapdragon 835的Win10行動PC（Mobile PC），包括華碩（2357）、惠普、聯想將是此款行動PC的首批開發廠商，預計年底上市。

高通技術公司全球產品行銷副總裁Don McGuire表示，根據調查，消費者對於電腦產品有兩大要求，首先是隨時連網，再來就是電池續航力，Snapdragon 835是第一顆採用10奈米製程的系統單晶片，擁有更好的散熱功能及電源功效，藉由與Windows 10生態系統的相容性，Snapdragon行動PC平台能夠協助Windows 10硬體製造商開發新一代裝置的產品規格，帶來任何時間、任何地點都能創造出高達Gigabit等級LTE連接能力的空前體驗。

Don McGuire指出，傳統筆記型電腦缺點包括電池續航力不佳、WiFi連線品質與安全性疑慮，開關機速度慢，高通Snapdragon可為行動裝置帶來全天聯網、高續航力、輕薄，同時又是傳統PC使用者熟悉的Windows 10作業環境，相信可以提升消費者的使用經驗。