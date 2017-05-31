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乾淨塑膠袋才回收 中市議員批兩套標準

2017-05-31  16:45

〔記者張菁雅／台中報導〕塑膠袋究竟要不要回收？台中市議員楊典忠今天表示，民眾反映社區大樓的資源回收桶不收塑膠袋，拿去清潔隊也被拒絕，因為清潔隊只回收「乾淨」的塑膠袋。他質疑骯髒、油污的塑膠袋被當成一般垃圾，送進焚化爐將產生戴奧辛，造成二次污染。

楊典忠說，塑膠袋為台中市應回收的項目之一，但許多市民還是不清楚塑膠袋要不要回收，有民眾問「為什麼市府說要回收垃圾袋，清潔隊卻不收？」也有大樓住戶反映，大樓的資源回收桶不收塑膠袋，讓他們不知道該怎麼回收塑膠袋，甚至質疑市府說一套、業者做一套。

他表示，清潔隊只收乾淨的塑膠袋，其他沒有回收的塑膠袋全都送去焚化爐，製造更多戴奧辛，這是非常嚴重的事，政府應該做好塑膠袋控管與總量管制，才不會讓塑膠袋問題危害環境。

楊典忠特別帶了一包塑膠袋到議場，請副市長林依瑩、環保局長白智榮說明「塑膠袋如何回收」。白智榮表示，塑膠袋在自然環境中不易分解，會對環境生態造成衝擊，因此為公告應回收項目，只要清除內容物、打結或鋪平減少體積，即可交由環保局清潔隊回收。去年1個月平均塑膠袋回收量約215公噸，全年共回收2582公噸，相較104年的1800多公噸，成長許多，市府也將持續宣導如何回收塑膠袋。

白智榮也說，清潔隊不收塑膠袋應該是個案，而社區大樓若碰到民間清運業者不收，可將塑膠袋集中後交由清潔隊回收。

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  • 市議員楊典忠（左）拿出塑膠袋，要求環保局長白智榮（右）說明如何回收。（記者張菁雅攝）

    市議員楊典忠（左）拿出塑膠袋，要求環保局長白智榮（右）說明如何回收。（記者張菁雅攝）

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