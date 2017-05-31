Uncle Jerry丁松筠頒證典禮 將改為追思會懷念

2017-05-31 16:44

〔記者劉慶侯／台北報導〕Uncle Jerry丁松筠神父今早因心臟病過世，他生前依特殊貢獻申請歸化中華民國國籍，移民署已於5月23曰核發定居證，移民署署長何榮村原訂明（6月1日）日要參加戶政事務所頒發身分證的典禮，並且祝褔他成為「正港」台灣人，如今只能很遺憾地改為前往光啟社，以懷念追思代替原本規劃的頒證儀式。

早年以「傑瑞叔叔」之名，主持英語教學節目，使兒童說美語蔚為風尚的丁松筠，本名為George Gerald Martinson。他英俊的美國人臉孔和修剪整齊的棕色頭髮，時常也在戲劇、廣告領域擔任要角，曾參與湯若望、郎世寧等來華傳教士戲劇演出，演技精湛讓人印象深刻，其所服務的光啟社，更是國內電視人才的搖籃。

丁神父年輕時嚮往史懷哲醫生到偏遠非洲行醫救命的事蹟，沒想到教會居然要求他投身媒體從事影片及節目的製作，雖然內心一度抗拒，但他還是遵從神的指示，做好自己的工作，後來還領導光啟社包括攝製有關泰北難民報導的「殺戮戰場的邊緣」，榮獲民國75年金馬獎最佳記錄片及76年亞太影展「最佳短片」獎項肯定，報導中國教會概況之記錄片「勁草」，也獲得民國79年金帶獎，展現其影視才華。

丁神父領導著光啟社，製作節目與關懷對象包括了原住民、新住民、外籍移工、身心障礙人士、邊緣者及受災者，數十年來不斷將富有社會教育意義，和正面性的訊息傳播到臺灣每個角落。

近年來，丁神父把觸角伸入全球人口的中國，陸續製作明末清初來華傳教士利瑪竇、湯若望、郎世寧等電視紀錄片，希望以低調的宗教色彩來撫慰人心，宛如先輩所為。

丁松筠所送的台灣地區定居申請書中，將父母親Martinson的，改為「丁」，正是認同這塊土地的展現。他的大弟丁松青，也選擇跟隨哥哥成為天主教神父，落腳新竹五峰清泉部落為原住民服務，兩兄弟神父用實際行動奉獻，將一生精華時光都給了台灣，早已經成為台灣的一份子