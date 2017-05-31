夏日節電大作戰 揪團節電最高獲20萬禮券

2017-05-31 16:32

〔記者賴筱桐／新北報導〕夏季是用電高峰期，新北市政府推出夏月節電計畫，透過法規查核、督導管理、汰換節能照明燈具及全民揪團省電四個面向執行，其中設籍新北市住戶以10戶為單位，加總累計活動期間節電量，省電量最高團隊可獲20萬元禮券。

市長朱立倫表示，新北市連續2年參加節電比賽獲得全國總冠軍，節能減碳不是只有政府的宣導工作，而是全民一起來，汰換耗能燈具或採用智慧節能系統，所有能源大用戶與商家共同保持一定的室內溫度。

媒體詢問朱，對於中央推出鼓勵民眾到賣場吹冷氣打卡抽獎的政策，是否覺得不切實際？

朱立倫認為，當然會有一點效果，但最重要的還是要「全民一起來」，中央應該鼓勵台灣的智慧節能產業，包括全民更換智慧節能用電的電表，將照明設施汰換為LED燈及使用更有效能的冷氣，才能達到最好效果。

經發局長張峯源表示，以往產業節能多以輔導獎勵為主，今年因應夏月供電困境，針對「20類指定能源用戶」展開稽查，須符合「營業場所溫度不低於26度」、「冷氣不外洩」及「禁用鹵素燈泡及白熾燈泡」3項規定，違者經勸導未改善，將開罰2萬元至10萬元。

新北市境內有3萬多家能源大用戶，將實地督導該企業申報的節能作為是否確實執行，並每月追蹤輔導節電措施，每年須比前一年用電量減少1%為目標。

此外，市府將與能源技術服務業合作，針對新北市小商家祭出「汰換節能照明優惠方案」，店家揪團以100盞燈為單位，向經發局申請，用低於市價8成的價格換購節能燈具，省下電費可分期攤還燈具費用，減輕負擔。

環保局推出「揪團來省電計畫」，凡設籍新北市住戶皆可揪團參與，以10戶為單位，加總累計夏月節電量，省電量最高團隊可獲20萬元超商禮券。