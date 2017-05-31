民宿有蟑螂螞蟻跳蚤…網友罵「好噁」

2017-05-31 16:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕彰化縣蕭姓民眾與家族親友端午連假到南投縣仁愛鄉遊玩，投宿春陽部落某溫泉民宿，包棟1萬2000元，但卻發現環境髒亂，有螞蟻、跳蚤、蟑螂，溫泉池有死青蛙…，PO在「爆料公社」，網友熱烈回應大罵「好扯」、「好噁」。

蕭姓民眾與家族親友共4個家庭包棟春陽部落某溫泉民宿，有4房2衛浴和1個溫泉池，入住後卻發現浴室馬桶坐墊會夾屁股、地板有乾掉的屎，廚房有蟑螂，客廳插座旁都是螞蟻，床有小黑蟲、溫泉池有青蛙屍體…共有12項缺點。

網友回應熱烈，留言多達7000多則，有人稱該民宿是「恐怖會館」，有人說「可怕」，有人罵「噁心」、「胎哥」。

業者︰客人反映的問題有處理

溫泉民宿業者則回應，該客人是在下午5時入住，晚間10時許反映這些問題，當時對方也希望這種環境能再打折，因已打了8折無法再折扣，但是其反映的問題有處理，隔日一早也前往說明。溫泉池是每日下午2時換水打掃才讓客人入住，但山區濕氣重，蟲蛙也較多，未來會更注意房間狀況，並事先跟客人說明清楚。

蕭姓民眾後來在臉書補充說明，因連假民宿旅館到處客滿，無法退宿，而PO文只是希望不要再有人跟她們一樣受害，並請業者把良心拿出來，而非要退費。

南投縣民宿協會則說，消費者若對環境有意見，其實可要求退訂金，而對業者羅列的缺點，可到南投縣府觀光處投訴。