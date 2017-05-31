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民視涉己事件報導引關切 NCC：換照通過

2017-05-31  16:05

〔記者陳炳宏／台北報導〕國家通訊傳播委員會（通傳會，NCC）今天通過民視屆期換發電視事業執照許可案，NCC表示，在邀請民視總經理王明玉及相關主管到會說明後，決議依「電視事業換發執照審查諮詢委員會」之審查建議，許可該公司換發電視執照。

NCC指出，委員會議面談重點，主要包括換照一般審議事項、諮詢委員會之意見，以及無線電視產業於數位匯流下，民視如何面對新興媒體的競爭；而該公司近日內部股權紛爭所引發外界關注之涉己事件報導，應如何落實自律、與自製節目的品質如何提升等議題，亦為委員會詢問的重點。

NCC表示，民視代表針對NCC委員詢問事項逐一回覆，其中針對近日外界就該公司對於涉己事件報導之關切事項，民視代表於面談時說明，該公司新聞部確實訂有「涉已事務新聞製播準則」等規範，此部分，NCC要求該公司應確實落實自律內控機制，以維持新聞節目之製播專業，避免引發相關爭議。

NCC表示，經審酌民視提出的換照資料，認為民視過去營運計畫執行情形及未來營運計畫規劃，尚符合廣播電視法第12條之1有關換照之審酌事項，決議許可換照，並要求該公司依審查所提之相關改善事項確實執行，執行情形將納為未來評鑑及換照之重點審查項目。

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  • 民視近日因內部股權紛爭不斷，NCC就該公司對於涉己事件報導表達關切，仍決議許可換照。（記者陳炳宏攝）

    民視近日因內部股權紛爭不斷，NCC就該公司對於涉己事件報導表達關切，仍決議許可換照。（記者陳炳宏攝）

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相關關鍵字： 國家通訊傳播委員會（NCC） 民視 經營權 股權
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