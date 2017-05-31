鄔惟喬身段柔軟 扭出競走國際賽首金

新竹高商學生鄔惟喬扭出台灣田徑競走項目國際賽首金。（記者洪美秀攝）

2017-05-31 15:54

［記者洪美秀／新竹報導］曾在全國運動會競走項目了近廿公里卻被判犯規而冤枉「白走」的新竹高商競走小將鄔惟喬，小五開始練習競走，今年5月21日在泰國曼谷亞洲青少年（U18）田徑錦標賽女子5000公尺競走決賽中，以25分41秒36成功「扭」出台灣國際田徑競走項目首金。

新竹高商一年級學生鄔惟喬，小五開始競走訓練，小六參加全國小學田徑錦標賽及國一參加第8屆全國競走錦標賽時，曾因裁判判罰3張紅牌被迫取消資格，讓她「白走」20公里，還邊走邊哭回家，但她沒有放棄，反而從教訓中學習，主動修正姿勢，終於在今年亞洲青少年田徑錦標賽中拿到競走項目金牌，成為台灣首位在國際賽奪金的選手。

發覺鄔惟喬競走天賦的啟蒙教練彭鎮達說，鄔惟喬就讀載熙國小時，他看到她的身高及體態，認為很適合練習競走，鼓勵她加入田徑競走項目，之後鄔惟喬幾乎從未缺席任何練習時間，認真接受訓練，讓她的成績快速進步。

彭鎮達教練說，「堅持」是鄔惟喬獲勝基石，也獲獎無數，國二參加全國中等學校運動會打破國女組3000公尺競走大會紀錄並奪金，隔年在參加全國中等學校運動會國女組5000公尺競走再拿下金牌，今年更一舉拿下台灣國際競走項目第一面金牌。

鄔惟喬說，競走練習真的辛苦，不僅熱身時間長，身體要柔軟，還要扭腰用小腿肌行走，還得注意姿勢及避免雙腳騰空和曲膝，一天走2、3小時是家常便飯，除練出小腿肌，她認為競走還可訓練體力和耐力。

新竹高商並沒有體育班，但學生體育表現傑出，校長黃開成說，學校運動績優選手幾乎都靠教練義務教學訓練，因校方並無田徑專長教師可協助帶隊及專人管理，已向教育部體育署、全國田協爭取協助，希望給予資源和經費，讓學校可以發展及培訓優良選手。

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