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青少年電子菸吸食逐年增 擬修法納管嚴罰

2017-05-31  15:43

〔記者林彥彤／台北報導〕青少年吸菸率下降，不過近年電子菸吸食率卻是逐年增加，對此衛福部國健署準備著手修《菸害防制法》，計畫將電子菸吸食行為部分納管，並提高違法輸入或販賣的罰則。

根據衛福部國健署統計，國中生電子菸吸食率從2014年的2%升高到2016年的3.7%，高中生也是從2014年2.1%升高到2016年4.8%。不過目前我國並未將其視為菸品，僅將含尼古丁成分之電子菸依藥事法納入藥品管理製造和輸入，但對於吸食行為部分則無法可管；為此，衛福部國健署日前預告最新修法的《菸害防制法》會將其納管。

國健署健康教育及菸害防制組組長羅素英指出，納管後就不得在禁菸公共場所吸食電子菸，違者將開罰2000到1萬元；而實體店面若違法提供給18歲以下青少年電子菸，罰金也從1000至3000元提到到1萬至5萬元，且針對違法輸入、製造者，也將依據菸害防制法第14條開罰，罰金從1萬至5萬元提高到5萬至25萬元。

國健署長王英偉表示，出席世界衛生大會（WHA）時，各國也有提到關於慢性病（如糖尿病、癌症等）特別與抽菸、飲酒、缺乏運動及飲食有相關，因此菸害防制是政策方向，《菸害防制法》修正案尚在衛福部審查，最新修法版本也預計6月送進行政院。

今天國健署和董氏基金會到成功高中舉辦拒菸舞活動，邀請代言藝人張鈞甯帶領學生舞動並分享勸人戒菸經驗，諸如請吸菸朋友嚼口香糖、要求朋友唱歌或是尖叫等方式要對方熄菸等。

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  • 國健署和董氏基金會今天到成功高中舉辦拒菸舞活動，邀請代言藝人張鈞甯帶領學生舞動並分享勸人戒菸經驗。（記者林彥彤攝）

    國健署和董氏基金會今天到成功高中舉辦拒菸舞活動，邀請代言藝人張鈞甯帶領學生舞動並分享勸人戒菸經驗。（記者林彥彤攝）

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標題：青少年電子菸吸食逐年增 擬修法納管嚴罰


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