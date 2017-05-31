| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蘇花公路下午4點放行 北上車輛大排長龍 Android 用戶終於等到！LINE 可以備份聊天紀錄了！ PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

3年前會考5B 3年後統測全國榜首

西螺農工林家緯今年統測成績667分為全國化工群榜首，校長蔡天德代表學校頒發10萬元獎學金。（記者黃淑莉攝）

2017-05-31  15:24

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林西螺農工林家緯3年前國中教育會考成績4B++1B+，選擇就讀西螺農工化工學程，今年參加四技二專統一入學測驗總分667，全國化工群榜首，校長蔡天德今天代表校方頒發10萬元獎金。

林家緯是奧運舉重金牌女將許淑淨中和國小、崙背國中的學弟，國中時成績表現中等，林家緯很早即決定要讀高職再拚國立科大，錄取西螺農工第一學期選擇綜合高中科，半年後分流，他分析自己優、劣科目後選擇化工群組。

林家緯表示，在化工群組學習很快樂，導師何心蓓很用心提供許多升學資訊，他按照學校行事曆排定好複習進度，除老師補充的講義，自己還購買困難度高的測驗卷練習，不懂就問老師、同學。

蔡天德指出，林家緯很清楚自己目標，這次數學、專業科目2科考100分，英文95分，總分667分，是西螺農工首位全國群科榜首，學校特別頒發10萬元獎學金鼓勵。

林家緯已報名推甄清大化工系，清大只提供一位名額，若無意外林家緯應可錄取，第二志願為台灣科技大學化工系。

蔡天德表示，今年統測學生表現十分亮眼，600分以上有11人、500分以上有91人，預估今年應有超過150人預取國立科大。

廣告
  • 西螺農工學生今年統測表現優異。（記者黃淑莉攝）

    西螺農工學生今年統測表現優異。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 會考 統測 西螺農工
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧古早味肉排
✧桂花米香冰淇淋✧
好清爽✧日式炸豆腐
洋蔥不能放冰箱？
轉寄

標題：3年前會考5B 3年後統測全國榜首


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月31日‧星期三‧丁酉年五月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.