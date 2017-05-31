3年前會考5B 3年後統測全國榜首

西螺農工林家緯今年統測成績667分為全國化工群榜首，校長蔡天德代表學校頒發10萬元獎學金。（記者黃淑莉攝）

2017-05-31 15:24

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林西螺農工林家緯3年前國中教育會考成績4B++1B+，選擇就讀西螺農工化工學程，今年參加四技二專統一入學測驗總分667，全國化工群榜首，校長蔡天德今天代表校方頒發10萬元獎金。

林家緯是奧運舉重金牌女將許淑淨中和國小、崙背國中的學弟，國中時成績表現中等，林家緯很早即決定要讀高職再拚國立科大，錄取西螺農工第一學期選擇綜合高中科，半年後分流，他分析自己優、劣科目後選擇化工群組。

林家緯表示，在化工群組學習很快樂，導師何心蓓很用心提供許多升學資訊，他按照學校行事曆排定好複習進度，除老師補充的講義，自己還購買困難度高的測驗卷練習，不懂就問老師、同學。

蔡天德指出，林家緯很清楚自己目標，這次數學、專業科目2科考100分，英文95分，總分667分，是西螺農工首位全國群科榜首，學校特別頒發10萬元獎學金鼓勵。

林家緯已報名推甄清大化工系，清大只提供一位名額，若無意外林家緯應可錄取，第二志願為台灣科技大學化工系。

蔡天德表示，今年統測學生表現十分亮眼，600分以上有11人、500分以上有91人，預估今年應有超過150人預取國立科大。