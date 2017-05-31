暖警「三心二意」尋人 他是警署認證的查尋高手

2017-05-31 15:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局永興派出所警員洪佳碩尋人有一套，優異表現獲警政署失蹤人口「查尋高手」的殊榮獎座，對此他謙虛表示，「有心、用心、真心」及「留意、注意」這三心二意是尋人的撇步，但每次找到失蹤協尋的民眾時，看到家屬一顆久懸的心終於得以放下的欣喜表情，那種喜悅及成就感是無法以言語形容的。

36歲洪員從警將近10年，在所裡經常處理民眾因親人間意外或衝動而負氣離家出走或失智老人、幼童迷路等，而造成親人之間的擔心掛念，他不希望這樣的家庭悲劇不斷發生，因此會特別留心失蹤人口的任何訊息，也會將相關的影象及特徵牢記在腦海中，希望執勤中能夠發現更多需要幫助的人，讓親人間能夠順利團圓。

也因此他秉持「有心、用心、真心」及「留意、注意」這「三心二意」的尋人撇步，去年一整年即找到包含失智老人、中輟生或逃學學生等55名失蹤人口，今年1到3月份也已尋獲14名失蹤人口，優異表現在本月22日北上警政署接受「105年失蹤人口查尋工作績優員警」表揚，獲得失蹤人口「查尋高手」的殊榮獎座。

至於全國獲選的「查尋高手」計有10名，洪員的妻子也特別陪同觀禮分享這令人驕傲的一刻﹔洪員表示，深感每個失蹤人口的背後都可能有心酸的故事，每次幫助家屬找到失蹤協尋親人時，看到家屬一顆久懸的心終於得以放下那種欣喜的表情，就覺得一切辛勞付出都是值得的。