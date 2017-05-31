岡山魚市場遷建定案 明年9月搬新家

岡山魚市場興建至今已有半世紀，由於建物結構老化，多處水泥脫落，遷建工程刻不容緩。（記者蘇福男攝）

2017-05-31 14:21

〔記者蘇福男／岡山報導〕岡山魚市場遷建計畫延宕多年，農委會和高雄市政府已拍板定案，將共同投入1.6億元遷移至嘉新東路、聖森路口，預計今年9月動工，明年9月完工。

岡山魚市場是高雄地區主要養殖魚類交易場所，議價交易的魚種繁多，每天凌晨時段開市，至今已有半世紀，由於建物結構老化，多處水泥脫落，拍賣場面積不敷使用，以致大部分魚貨集結市場外圍道路交易，造成環境污染，市場位於嘉新陸橋上下橋處，也嚴重影響附近交通，遷建工程刻不容緩。

高雄市府打算將岡山魚市場遷建到2.2公里遠的「梓官區農會家禽屠宰場」旁，與岡山肉品市場形成專區，成為國內最大農產品批發中心，未來每天魚貨處理量可達2萬公噸。

立委邱志偉2年前爭取到200萬元遷建規劃報告費用，經評估認為岡山魚市場有遷建必要性，後續歷經多次協調會、公聽會，確認興建地點，高雄市府去年完成土地徵收，邱志偉又向農委會爭取到8000萬元建設經費，目前已進入規畫設計階段，將於今年9月動工，工期為期1年。

邱志偉表示，新建岡山魚市場將比照蚵仔寮魚市場，導入HACCP衛生管理作業，並輔導取得認證，提升為國際級魚市場，為消費者提供舒適、便利又衛生的採買環境。