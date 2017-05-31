深度旅遊埔里地理中心碑 議員建議打造空中觀景步道

2017-05-31 14:12

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣埔里鎮地理中心碑是台灣中心點，南投縣議員廖志城、許阿甘建議縣府爭取前瞻基礎建設計畫「城鎮之心工程」經費，打造串連地理中心碑、虎頭山及地母廟的空中觀景步道，進一步帶動埔里觀光產業發展。

廖志城、許阿甘今在縣政總質詢指出，埔里地理中心碑，是南投縣得天獨厚的珍貴文化財與觀光財，許多國、內外遊客慕名而來，但因周邊無腹地設置大型停車場，多數遊客拍完照留念後即走人，無法深入感受埔里之美，及為埔里帶來更多觀光效益，相當可惜。

由於鄰近的地母廟有廣闊的停車空間，而地理中心碑上方的虎頭山則是國內著名飛行傘場地，從虎頭山可俯瞰整個埔里盆地，視野遼闊，景緻優美，因此建議縣府打造串連地理中心碑、虎頭山及地母廟的空中觀景步道。

廖志城指出，經實地勘察，這條空中觀景步道全長約3公里多，並可規劃一條支線延伸到埔里另一個著名的遊憩區鲤魚潭，甚至仿效日本沖繩浦添大公園，在地理中心碑上方設置一條超長溜滑梯，溜到地理中心碑，若能打造完成，遊客即可將車輛停放地母廟，藉由空中步道深入遊覽這些景點，相信其對於埔里鎮帶來的觀光效益，不會亞於清境高空觀景步道，所需經費則可透過提報前瞻基礎建設計畫「城鎮之心工程」，向中央積極爭取。