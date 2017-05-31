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今年端午國道較順暢？ 高公局公布北高及國5行車時間

2017-05-31  14:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕端午假期昨日已結束，交通部公布連假期間國道交通情況，高速公路局表示，今年平均交通量為113.8百萬車公里（mvk），較去年端午連假成長8%；不過今年台北高雄南下尖峰時段行車時間可維持在4.7小時內、北上尖峰時段可維持在4.6小時內，均較105年端午連假南北尖峰5.3小時快。

國道5號方面，每日雙向平均交通量為2.9百萬車公里（mvk），與105年端午相仿，另統計國5雙向通過雪山隧道日平均交通量，今年約6.9萬輛次，較105年端午成長3%。高公局表示，國5在假期前3天每日雙向平均約增加5千輛次，假期最後一天因受天候及蘇花公路阻斷影響，全日雙向交通量減少約7千輛次，當中北上減少約4千輛次。行車時間國5全路段南下尖峰時段旅行時間可維持在57分鐘內，較105年端午64分鐘減少7分鐘；北上可維持在72分鐘內，較去年減少2分鐘。

交通事故件數部分，這次每日平均約有102件，較105端午平均96件高，不過今年事故造成人員受傷件數為18件，較去年端午1件死亡事故及30件受傷事故有所改善。高公局表示，在交通量持續成長及事故件數略為增加情況下，感協公警局加強事故管理，使國道尚不致造成過度壅塞；未來高公局會持續依據假期特性規劃各項疏導措施。

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  • 今年端午國道較順暢？高公局公布北高及國5行車時間。（資料照，記者廖雪茹攝）

    今年端午國道較順暢？高公局公布北高及國5行車時間。（資料照，記者廖雪茹攝）

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