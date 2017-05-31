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周定洋為台踢球 體育署一週內提初步方案

2017-05-31  14:21

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對英籍足球選手周定洋有意願代表台灣參與10月的亞洲盃足球賽，卻因國籍問題恐無法在時間內取得中華民國戶籍一事。體育署副署長王水文今表示，將召開專案會議，就可能情況進行研擬，並承諾一週內提出初步解決方案。

民進黨立委黃國書、劉世芳上午召開記者會，會中邀請知名華裔球星周定洋共同出席。黃國書表示，周定洋已過世的祖父具有中華民國戶籍，周定洋則是旅居海外的第三代華僑，也是知名足球選手。

黃國書說，因應全球發展趨勢，有越來越多國家希望海外移民後代返國為自己國家效力，以色列球隊在WBC世界經典賽取得優秀成績就是一個例子，台灣應對此制定相關因應作為、突破規範，才不會痛失海外優秀選手；劉世芳也強調，周定洋在取得台灣護照上面臨許多限制與困難，呼籲國內主管機關主動提供方法協助，讓更多優秀選手進入台灣。

與會的移民署長何榮村表示，若祖父還具有中華民國身分證明，即可連結父親、周定洋，藉此證明周定洋具有中華民國國籍；外交部領務局副局長蔡幼文表示，只要有國籍就有護照，但國籍須由內政部認定。

內政部戶政司專委陳子和表示，目前國籍法規定，若海外人才為國內所需的專業人才，即可申請歸化、不須放棄原本國籍，只要目的事業主管機關推薦，送內政部召開審查會，審查通過後即具有國籍，可向外交部提出護照申請。陳子和表示，若體育署盡快送出資料，周定洋10月應可拿到護照，不過能否出賽則要看相關賽事規定。

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  • 針對英籍足球選手周定洋有意代表台灣參與亞洲盃足球賽，卻受限於國籍問題，體育署官員承諾一週內提出初步解決方案。圖為足球新星周定洋日前現身同安國小與小朋友進行交流。（資料照，記者謝武雄攝）

    針對英籍足球選手周定洋有意代表台灣參與亞洲盃足球賽，卻受限於國籍問題，體育署官員承諾一週內提出初步解決方案。圖為足球新星周定洋日前現身同安國小與小朋友進行交流。（資料照，記者謝武雄攝）

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