自己社區自己救！網友繪「台灣二手毒品危害地圖」

2017-05-31 13:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕毒蟲常選擇藏身大樓拉K毒趴，逃避警方查緝，K煙臭味卻影響社區居民，受害者成立「K他命惡臭受害者聯盟」臉書專頁，繪製「台灣二手品危害地圖」，短短2天全國127名網友回報毒害的社區、大樓，高市警方強調只要獲報定會同管委會處理，並聲請搜索票上門緝毒。

「K他命惡臭受害者聯盟」臉書專頁貼出「自己的社區自己救」標語，向隱身大樓、社區吸毒、拉K的毒蟲宣戰，鼓勵吸二手K煙的社區居民不要再隱忍，勇於向警方報案，同時教戰房東如何與毒蟲房客簽約，提醒租屋契約中加註「房屋有危害承租人或其他同居人之安全或健康瑕疵，即可立即中止合約。

K毒受害者聯盟決定號召全國網友、粉絲，依循版主提供的「二手毒害回報系統」，再繪製出「台灣二手品危害地圖」，提供全國各警察機關緝毒，民眾也可依此地圖評估租買屋地點，避免受二手K煙的毒害。

「台灣二手品危害地圖」目前全國共127棟樓疑沾毒，其中高雄有19處，多分佈於鼓山、楠梓、三民等區，高市警方表示，因大樓內浴廁管道相連，若其中一戶有人吸K他命香菸，氣味很容易透過相連管道散布到同棟大樓其他住戶家中，不易查出K菸源，警方會聯手管委會與住戶定位，找出拉K菸的住戶。

此外，吸食K他命屬行政裁罰，警方查緝雖有困難，仍會積極緝毒，警方不諱言，檢舉大樓藏毒拉K情形越來越多，員警查訪雖無法立即確認哪一戶涉嫌，但為了社區居民健康，警方決定尋求管委會及住戶協助與合作，採取密集監控蒐證，只要確認K菸味源頭，立即聲請搜索票。

警方表示，曾有住戶報案大樓陣陣K煙惡臭，經數日蒐證、聲請搜索，成功破獲分裝及販賣K毒嫌犯，也成功解決困擾社區住戶問題，只要警民合作，定能將毒蟲、藥頭趕出社區。

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