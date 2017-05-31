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蘇花中斷掀戰火 蕭美琴：做個解決問題的人

麗娜輪今午再投入疏運任務，載運481名乘客北返。（記者王峻祺攝）

2017-05-31  13:32

〔記者王峻祺／花蓮報導〕蘇花公路因大雨坍方中斷，預計今天下午4時開放單線雙向戒護通行，花蓮縣長傅崐萁昨在花蓮港疏運現場批評中央漠視花蓮人，今早又召開記者會再動肝火，意外掀起藍、綠兩黨及地方、府會戰火；促成此次海路備援機制的立委蕭美琴，稍早則在臉書貼文表示「做個解決問題的人，不要靠製造對立，消費別人的痛苦來成就自己！」

蘇花公路落石中斷，導致民眾要從花蓮北上交通受阻，中央除緊急規劃3條替代公路，還加開鐵路班次、啟動海運藍色公路，並補貼花東農產繞道北上的新增運費，但仍引發花蓮縣長傅崐萁及藍營立委等人批評中央，質疑總統蔡英文、交通部長賀陳旦漠視花蓮人，在危難第一時間神隱、失蹤。

綠營立委蕭美琴29日得知蘇花公路確定交通阻斷後，立即要求交通部啟動備援機制，徵調麗娜輪及合富快輪以「備援船」名義投入疏運任務，2天海運共協助1701名旅客、559輛大小客車返北，試圖緩解返鄉人車及農產貨物運送問題。

花蓮縣長傅崐萁今早召開記者會，直指中央不知民間疾苦，強調蘇花改若沒有2期，那就要做延續、縫合計畫，給花蓮人民一條完整安全回家的路，更砲火猛烈痛批交通部長賀陳旦不懂交通建設，猛花錢蓋輕軌。

立委蕭美琴隨後則在臉書貼文表示，「幾十年的問題跟困擾，非一時間能馬上完全克服，對自己的期許，就是踏實做事，做個解決問題的人，不要靠製造對立，消費別人的痛苦來成就自己！」語氣略顯無奈。

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  • 蘇花路中斷，花蓮縣長傅崐萁昨在花蓮港疏運現場批評中央漠視花蓮人，今早又召開記者會再動肝火。（記者王峻祺攝）

    蘇花路中斷，花蓮縣長傅崐萁昨在花蓮港疏運現場批評中央漠視花蓮人，今早又召開記者會再動肝火。（記者王峻祺攝）

  • 促成此次海路備援機制的立委蕭美琴，今午在臉書貼文表示「做個解決問題的人，不要靠製造對立，消費別人的痛苦來成就自己！」 語氣略顯無奈。（圖擷取自臉書）

    促成此次海路備援機制的立委蕭美琴，今午在臉書貼文表示「做個解決問題的人，不要靠製造對立，消費別人的痛苦來成就自己！」 語氣略顯無奈。（圖擷取自臉書）

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標題：蘇花中斷掀戰火 蕭美琴：做個解決問題的人


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