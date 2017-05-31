蘇花中斷 麗娜輪2天成功疏運1587人、526輛車

華岡集團所屬的麗娜輪從30日被徵調投入航運疏運蘇花公路中斷造成的影響。（記者王錦義攝）

2017-05-31 13:25

〔記者王錦義／花蓮報導〕台9線蘇花公路112.6K處九宮里路段因邊坡坍方，從28日中斷迄今已邁入第4天，花蓮立委蕭美琴與交通部協調下，華岡集團所屬的麗娜輪從30日被徵調投入航運疏運，今天中午加開從花蓮到蘇澳的航班，共搭載旅客481人，小車184輛，麗娜輪、合富快輪兩艘6個班次航運一共紓解1701名旅客、559輛大小車輛。

華岡集團指出，東聯航運旗下麗娜輪原先停泊在台北港進行貨物裝填工作，預計兩天航行大陸平潭的人貨運輸業務，29日傍晚，東聯航運接獲花蓮立委蕭美琴及交通部電話，希望業者能配合蘇花公路交通中斷的疏散任務，經蕭美琴、交通部與東聯航運歷時5個多小時緊急開會協商後，交通部擬定「救援紓困辦法」，委託東聯航運麗娜輪承辦救援任務。

麗娜輪接獲命令後，將原先要送往中國的貨運，協調其他替代船舶執行，連夜趕回花蓮港待命，昨天花蓮、蘇澳往返3個班次，今早從蘇澳搭載旅客到花蓮後，中午又搭載旅客481人，小車184輛，機車4輛，重機1輛前往蘇澳，單計算麗娜輪兩天5個班次，一共搭載1587人、526輛大小車輛。

「麗娜輪」從2013年開始航行花蓮、蘇澳間航線，是目前國內最大的客貨輪，造價30億台幣，重達1.07萬載重噸，是雙胴體高速客輪，長112公尺、寬30.5公尺，高約五層樓，時速36海浬，船艙有四層，第一、二層為貨艙，第三層為經濟艙及商務艙，第四層為VIP頭等艙，可耐12級風，可載客800人。

麗娜輪船上還可裝載24輛遊覽車，無大車的狀況，可放350輛小客車與機車等，並有運載18個貨櫃的空間，目前每星期五、六、日行駛蘇澳港到花蓮當日往返，每次航程約兩個小時左右。每星期二、三開航台北港到中國平潭，當日往返。