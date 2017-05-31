| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

蘇花中斷 麗娜輪2天成功疏運1587人、526輛車

華岡集團所屬的麗娜輪從30日被徵調投入航運疏運蘇花公路中斷造成的影響。（記者王錦義攝）

2017-05-31  13:25

〔記者王錦義／花蓮報導〕台9線蘇花公路112.6K處九宮里路段因邊坡坍方，從28日中斷迄今已邁入第4天，花蓮立委蕭美琴與交通部協調下，華岡集團所屬的麗娜輪從30日被徵調投入航運疏運，今天中午加開從花蓮到蘇澳的航班，共搭載旅客481人，小車184輛，麗娜輪、合富快輪兩艘6個班次航運一共紓解1701名旅客、559輛大小車輛。

華岡集團指出，東聯航運旗下麗娜輪原先停泊在台北港進行貨物裝填工作，預計兩天航行大陸平潭的人貨運輸業務，29日傍晚，東聯航運接獲花蓮立委蕭美琴及交通部電話，希望業者能配合蘇花公路交通中斷的疏散任務，經蕭美琴、交通部與東聯航運歷時5個多小時緊急開會協商後，交通部擬定「救援紓困辦法」，委託東聯航運麗娜輪承辦救援任務。

麗娜輪接獲命令後，將原先要送往中國的貨運，協調其他替代船舶執行，連夜趕回花蓮港待命，昨天花蓮、蘇澳往返3個班次，今早從蘇澳搭載旅客到花蓮後，中午又搭載旅客481人，小車184輛，機車4輛，重機1輛前往蘇澳，單計算麗娜輪兩天5個班次，一共搭載1587人、526輛大小車輛。

「麗娜輪」從2013年開始航行花蓮、蘇澳間航線，是目前國內最大的客貨輪，造價30億台幣，重達1.07萬載重噸，是雙胴體高速客輪，長112公尺、寬30.5公尺，高約五層樓，時速36海浬，船艙有四層，第一、二層為貨艙，第三層為經濟艙及商務艙，第四層為VIP頭等艙，可耐12級風，可載客800人。

麗娜輪船上還可裝載24輛遊覽車，無大車的狀況，可放350輛小客車與機車等，並有運載18個貨櫃的空間，目前每星期五、六、日行駛蘇澳港到花蓮當日往返，每次航程約兩個小時左右。每星期二、三開航台北港到中國平潭，當日往返。

廣告
  • 華岡集團所屬的麗娜輪從30日被徵調投入航運疏運蘇花公路中斷造成的影響。（記者王錦義攝）

    華岡集團所屬的麗娜輪從30日被徵調投入航運疏運蘇花公路中斷造成的影響。（記者王錦義攝）

  • 華岡集團所屬的麗娜輪從30日被徵調投入航運疏運蘇花公路中斷造成的影響。（記者王錦義攝）

    華岡集團所屬的麗娜輪從30日被徵調投入航運疏運蘇花公路中斷造成的影響。（記者王錦義攝）

  • 華岡集團所屬的麗娜輪從30日被徵調投入航運疏運蘇花公路中斷造成的影響。（記者王錦義攝）

    華岡集團所屬的麗娜輪從30日被徵調投入航運疏運蘇花公路中斷造成的影響。（記者王錦義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 蘇花公路 麗娜輪
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧古早味肉排
✧桂花米香冰淇淋✧
好清爽✧日式炸豆腐
洋蔥不能放冰箱？
轉寄

標題：蘇花中斷 麗娜輪2天成功疏運1587人、526輛車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月31日‧星期三‧丁酉年五月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.