蘇花路斷 輪船救援6航班 兩天共疏運1701人

2017-05-31 13:20

〔記者楊媛婷／台北報導〕蘇花公路坍方造成花蓮聯外道路中斷，交通部航港局協調麗娜輪、合富快輪走藍色公路疏運人車，今天麗娜輪上午8時16分從蘇澳港開往花蓮港1航班、上午12時自花蓮港開往蘇澳港1航班，總計2航班共疏運民眾550人、汽車213輛、遊覽車2輛、貨車1輛、機車10輛。

航港局表示，本次因應端午連續假期蘇花段之緊急疏運任務，兩日（5/30、31）計啟動6航班、疏運民眾1701人、汽車515輛、遊覽車16輛、大貨車3輛及機車34輛，其中花蓮往蘇澳航班都是滿載狀態。