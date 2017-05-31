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獨角仙來報到 清水岩6/4揪你來

淸水岩獨角仙來報到，甲蟲藝術節活動，6月4日登場。（記者顏宏駿攝）

2017-05-31  13:22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕清水岩的獨角仙悄悄來報到了！由於清水岩寺周邊種植上千棵光蠟樹，成為獨角仙最好的棲息地，為了做好生態教育，參山國家風景區管理處協助地方舉辦活動，「2017八卦山獨角仙藝術節」6月4日登場，活動琳瑯滿目，歡迎民眾一起來體驗獨角仙的生態之美。

一手催生「清水岩甲蟲生態館」的張宏之老師，今天重回他最熟悉的地方，義務擔任生態導覽員為小朋友解說，他說，清水岩寺周邊，從10年前就遍植光蠟樹，光蠟樹皮帶著甜味，是獨角仙最好的食材，初夏時分，八卦山脈的「生態樂園」就是從「土裡崩出來」，蟄伏在土裡1年的幼蟲，從地下化蛹而出，化為一隻隻「鐵甲武士」在接下來1個月「閃亮登場」。

今天社頭鄉公所、參山國家風景區管理處、縣府城觀處聯合為活動暖身。

6月4日當天將有一系列生態DIY課程、繪畫寫生，還有多位生態導覽員為民眾作獨角仙生態解說。

參山國家風景管理處副處長廖錫標表示，因為地方重視生態復育，才有一片光蠟樹森林，大家合力阻止外界濫捕，才能成就美麗的獨角仙生態，歡迎小朋友在6月4日到社頭來看獨角仙，也可以到甲蟲館一睹全世界珍貴的甲蟲和蝴蝶。

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  • 淸水岩獨角仙來報到。（記者顏宏駿攝）

    淸水岩獨角仙來報到。（記者顏宏駿攝）

  • 淸水岩獨角仙來報到，生態老師張宏之為小朋友解說。（記者顏宏駿攝）

    淸水岩獨角仙來報到，生態老師張宏之為小朋友解說。（記者顏宏駿攝）

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