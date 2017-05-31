高市電影館移週末 變種怪獸、外星戀曲吸睛

美國甜心安海瑟薇產後首度現身挑戰與怪獸合體的喜劇《柯羅索巨獸》。（高市電影館提供）

2017-05-31 13:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市電影館5月在市總圖舉辦的「金棕櫚:坎城回眸」影展，創下超過5成的滿座率，6月市總圖藝術電影院更首度移師週末，一次網羅於世界奇幻影展掛保證的片單，變種怪獸、外星戀曲、末日殭屍爆笑喜劇爭相出沒，邀約高雄影迷呼朋引伴在週末一起奇幻超展開。

「我愛週末！奇幻好吔！」影展首場於6月3日登場，打頭陣的是美國甜心安海瑟薇產後首度現身挑戰與怪獸合體的喜劇《柯羅索巨獸》；由新科奧斯卡影后艾瑪史東與《社群網戰》傑西艾森伯格所主演的美國地下活屍喜劇《屍樂園》，更是滾石雜誌譽為史上十大必看經典活屍電影，創意十足的連環尖叫笑聲，難得一見的大銀幕重映絕對讓影迷值回票價。

以《雨果的冒險》成名的阿薩巴特菲爾德，演出穿越星際浪漫電影《愛上火星男孩》，故事描述16歲的火星男孩透過網路認識地球女孩，為了追愛回到地球的他，啟動最刻骨銘心、兩小無猜的地球之旅；年度最爆笑的《風水逝家》，獨特的黑色喜劇風格，宛如歐洲版「藍色蛛蛛網」遇上「玫瑰瞳鈴夜」，陰陽兩界3代同堂，以為灰飛煙滅的往事，再度在大宅院裡爆笑上演。

此外，高市電影館更加碼贈送網路瘋傳的「讓座貼紙2.0」短片貼紙，影迷們只要選購6月奇幻套票，一組4張共450元，鎮，加碼再送「讓座貼紙2.0」短片貼紙3張1組，限量一百套，欲購請從速。