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桃園土地公廟9成違建 市府放寬接水電

桃園市有兩千多座土地公廟，是重要信仰，圖為桃園土地公文化館。（記者陳昀攝）

2017-05-31  12:49

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市土地公廟林立，但高達9成是違建，也因此面臨無法接水接電窘境，桃園市議員黃景熙今天質詢，希望市府研究法規，讓土地公廟就地合法；市長鄭文燦答詢表示，將著手修正「桃園市未領使用執照既有建築物申請接水接電許可辦法」規定，改為全面適用，也涵蓋其他宗教，預計今年下半年實施。

黃景熙舉例說，桃園區「永安宮」因地目不符無法接水接電，但不是蓋在宗教用地又無法申請使用執照，他接獲陳情後發現，市府雖有「桃園市未領使用執照既有建築物申請接水接電許可辦法」可解套，卻僅限92年6月以前建物可申請接水接電，期限外的建物就無解。

他指出，桃園市有2千多座土地公廟，合法的卻只有43座，換算下來幾乎9成是違建，市府應該積極協助，否則偷接水電的罰則很高，也不是廟方或信眾能負擔的。

鄭文燦表示，市府已著手修法放寬「桃園市未領使用執照既有建築物申請接水接電許可辦法」，不再限定92年6月前興建的建物，預計下半年發布，但不代表縱容違建，還是會積極協助取得建照、變更地目，而其他宗教也會儘可能比照辦理。

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  • 桃園市有兩千多座土地公廟，是重要信仰，圖為桃園土地公文化館。（記者陳昀攝）

    桃園市有兩千多座土地公廟，是重要信仰，圖為桃園土地公文化館。（記者陳昀攝）

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