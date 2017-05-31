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核二廠工程 黃國昌指原能會「自己審查自己承包」

2017-05-31  12:45

〔記者楊綿傑／台北報導〕核二廠1號機面臨用過核燃料滿池問題，台電於去年8月提出擴充燃料池相關計畫，已接近完成。立委黃國昌今在立院質詢時爆料，此工程是先射箭再畫靶，且工程最後被轉包核研所，原能會自己審查自己包工程，沒有利益迴避。

台電去年8月提出「核二廠燃料廠房三樓裝載池設備修改及安裝工作」申請案，原能會於9月進行審查，今年4月審查完成，工程預計可能於6月左右完成，透過緊鄰燃料池之護箱裝池改為用過燃料貯存空間，估計可以再多運轉3年。

立法院教育及文化委員會今進行106年度中央政府總預算案，關於行政院原能會預算解凍會議，原能會主委謝曉星進行報告及備詢，核二廠1號機燃料池擴充成為討論焦點。

立委黃國昌在質詢時表示，事實上此案在原能會開始審查前，台電早已招標完成，是先射箭再畫靶，且他更進一步揭露，該案得標廠商為太興，後又轉包給原能會下之核研所，形成自己審查自己包工程，絲毫沒有利益迴避，且所謂外部審查委員，很多都是前核研所、前原能會的官員，這不是公正的程序。原能會僅簡單回應，非同樣一組人馬在進行，並非沒有迴避。

黃國昌另質疑，該工程是否有取得建照，他指出，依照放射性物料管理法，放射性廢棄物處理、貯存或最終處置設施之興建，應向主管機關提出申請，取得建造才能做，這樣的興建竟然沒有取得建照就做了。原能會則回應，這項工程並非興建，這只是既有設施設計修改。

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  • 立法院教育及文化委員會今進行106年度中央政府總預算案，關於行政院原能會預算解凍會議。（記者楊綿傑攝）

    立法院教育及文化委員會今進行106年度中央政府總預算案，關於行政院原能會預算解凍會議。（記者楊綿傑攝）

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