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為台南老樹健檢 農業局邀專家診斷

2017-05-31  12:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市目前列管的老樹共有278棵，尤其在人文歷史豐富的中西區，更有許多伴隨古蹟成長、具有歷史文化代表性的老樹，南市農業局邀請專家為孔廟雨豆樹與忠義國小黃連木作診斷，希望有更好保護。

孔廟雨豆樹樹高29.6公尺，位在入德之門前方。雨豆樹枝葉開展、姿態優美，是許多民眾常來拜訪的老樹。年前測得樹木中空腐朽，樹勢偏向北側，現以四條鋼纜做預防性的拉撐，支撐支架也正由南市孔廟文化基金會辦理設計中。

農業局邀請具ISA（國際樹藝協會）認證樹藝師、風險評估師資格的馬經倫，以及曾在多國參加攀樹比賽的認證攀樹師廖偉健做診斷。

農業局表示，馬經倫建議除了施作降低風險的設施，改善樹木本身的生長勢更為重要，樹木雖中空腐朽，只要恢復老樹根系的吸收和儲存養份的能力，邊材的活細胞還可以生長、加粗加厚，利用樹木自體平衡的機制來支撐重量。建議將草皮移除、利用空氣挖掘機改善土壤硬實情形，讓根系有伸展的空間，也請民眾勿踏入樹冠下，一同保護珍貴老樹。

在孔廟旁的忠義國小校內有多株老樹，校園西北側有株黃連木，樹高20.4公尺，四季物候明顯，是學童上環境教育的好教材。學校發現樹木今年物候較不分明，樹木也有中空腐朽情形。

經樹藝師診斷指出，樹木生長勢稍弱，建議利用空氣挖掘機吹開土壤了解根系確切問題，同時改善棲地土壤；且樹木西南側的邊材較薄，黃連木木質雖堅硬，還是建議採預防性支撐，並且持續追蹤觀察樹木生長情形。

農業局表示，老樹因為年齡高、棲地環境改變，部分有木材腐朽的情形，維護保養和風險降低措施更需要謹慎處理，而這些老樹是市民共有寶貴資產，也需要民眾平時愛護保育，歡迎民眾加入珍貴樹木保育志工隊的行列，若發現列管老樹生病或有其他異樣時，可向愛樹專線通報：0800-241314（愛樹一生一世）。

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  • 農業局邀專家為孔廟雨豆樹診斷。（記者洪瑞琴攝）

    農業局邀專家為孔廟雨豆樹診斷。（記者洪瑞琴攝）

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