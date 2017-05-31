新一代機能衣偵測健康指數 運動高強度訓練更安全

2017-05-31 12:54

〔記者陳炳宏／台北報導〕台北國際電腦展今天邁入第2天，除了電競、AR/VR外，還有許多新科技以鴨子划水之姿，展出功能一樣但技術大不同的最新技術，其中「紡織產業綜合研究所」與製衣工會，今年3月聯合多家業者成立的「台灣智慧型紡織聯盟」的主題館，展出融縫式心率帶，讓機能衣加上感知器，即可透過App顯示呼吸、心跳、身體傾斜狀況，不會有傳統心率鬆緊帶的不適感，未來還可讓老人長期穿著，成為長照感知器。

廠商三思達（2πｒ）企業副理蔣家銘表示，新一代的機能運動衣採用貼合式技術，透過不同塗料、著劑與耐水測試，舒適性可再提高，不會有縫線感，且裝置功能會更強，之前只有心跳偵測，新一代產品還提供呼吸、身體垂直振幅、體溫等資訊，透過App即可顯示跑步時的姿勢，提供運動強度、姿勢的改善，提升運動表現。

蔣家銘說，目前開發出來的功能先應用在運動機能衣上，因為有立即的需求，未來則將著眼在長照，提供長時間穿著服飾監控人體數據，當老年人心跳有問題，或是體態傾倒、翻覆有變動時，均可隨時記錄並傳送到手機，提供告警，但牽涉到醫療部分時，還得經過認證及適當法令。

蔣家銘指出，現代很多運動愛好者，不斷的挑戰體能極限，有這樣的機能運動衣後，才知道訓練時如何避免發生危險，因為心跳一旦超出負荷，會立即進入無氧狀態、有立即衰竭、休克危險，智慧感知衣就可立即發出警示，提醒使用者應該趕緊休息。

另外三思達也展出智慧腿套的雛型產品，除可偵測肌肉肌電圖、心率，同時可得知肌肉狀態與疲勞程度，可提供訓練方向、強度調整參考，此外，感知器還可抽換低周波模組，提供運動者高強度訓練結束後，立即進行按摩避免乳酸堆積不適，達到恢復效果。

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