防癌、罹癌怎麼吃？營養師這樣建議...

2017-05-31 12:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕衛福部苗栗醫院辦理「癌症飲食原則」病友活動，指導癌症病友於治療前、治療期間和治療後的正確飲食方法，藉由及早、正確的營養教育，增加病友存活率，減少治療副作用，讓病友得到更好的生活品質。

苗栗醫院觀察發現，許多癌症病友在面對化學、放射和藥物等治療的副作用，及對於飲食知識不足，不知如何正確補充營養等狀況下，常導致營養不良、體重減輕情形。

營養師林昱蓁表示，癌症治療期間的病人，建議每天均衡攝取6大類食物，因為沒有任何一種單一的食物能提供身體所需要的所有營養素，且癌症患者對於熱量與蛋白質的需求量會比一般人多。

林昱蓁說，尤其病友常有食慾不振、體重減輕、噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、黏膜發炎及口腔炎、白血球低下等副作用，飲食調整與加強，也格外重要。

林昱蓁說，除了飲食的改變，適度的活動，讓心情保持愉悅也能促進食慾，增加病人的體力。病友有任何問題，都可以與專業營養師討論、了解正確的觀念。

另，想要預防癌症，林昱蓁也建議，維持理想體重，增加蔬菜、水果、全穀根莖類的攝取，限制紅肉及其加工品的攝取，適量飲酒，避免攝取太鹹或使用鹽的加工品，每天30分鐘的身體活動。

其中，適量飲酒部分，林昱蓁說明，男性每天小於2個酒精當量，女性小於1個酒精當量； 1個酒精當量相當於2份脂肪，約等同90大卡熱量，換算為360c.c.的啤酒，或150c.c.的釀造酒，或45c.c.的蒸餾酒。