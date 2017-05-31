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澳女藝術家創作 巨型媽祖紙雕

澳洲藝術家莎琳．戈德柏（Shellaine Godbold），只花三個月就完成巨型媽祖紙雕創作。（記者黃佳琳攝）

2017-05-31  12:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕來自澳洲的藝術家莎琳．戈德柏（Shellaine Godbold），以台灣民間大海的守護神媽祖作為主題，短短3個月就完成巨型媽祖紙雕，更利用糖、鹽結晶、香灰、蛤殼作為供品，以藝術的方式體現台灣廟宇文化的觀察。

莎琳表示，她在申請駁二駐村前，就已經仔細研究高雄鹽埕的歷史脈絡，了解駁二倉庫過去用來存放糖與鹽，並經由高雄港出口到其他國家，於是她將這些元素，與她關注的東方信仰結合成為駐村創作。

抵達駁二後，莎琳所作的第一件事，就是到旗津天后宮跟媽祖打招呼，即便語言不通，還是能透過肢體語言學習道地的參拜過程，拿香拜拜，焚燒金紙；她也藉由這些過程收集線香與金紙的灰燼，將它們製作成獨特的顏料，成為創作的素材。

莎琳指出，她從小就著迷於東方的神話故事，也因小時候曾居住於臨海小鎮，對於海洋有深厚的情感與想像，這也是她對媽祖情有獨鍾的緣由。

6月3日至7月23日在駁二大義區C9-7倉庫展出的紙雕創作展「飄洋過海只為祢」，展場內懸吊著2公尺高的媽祖與千里眼、順風耳，祂們被層層疊疊的雲海圍繞著，四周散落著一些象徵供品的物件，它們在燈光的照射下閃耀光芒，近看發現紙雕上附著了一層又一層糖與鹽的結晶。

供品中也可以看見莎琳在蛤殼內手繪了各式水果，也運用香灰畫了香爐，牆面上的神祉光影，則使平面的紙雕多了層次感，成為充滿故事的敘事性空間。

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  • 澳洲藝術家莎琳．戈德柏（Shellaine Godbold），只花三個月就完成巨型媽祖紙雕創作。（記者黃佳琳攝）

    澳洲藝術家莎琳．戈德柏（Shellaine Godbold），只花三個月就完成巨型媽祖紙雕創作。（記者黃佳琳攝）

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