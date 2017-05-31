暑假搭梨巴士到東勢採果太熱門 即起開放報名

2017-05-31 12:33

〔記者歐素美／台中報導〕東勢梨果巴士將於7月8日出發！東勢區農會與旅行社合作，推出「農遊台山線，梨饗東勢GO」活動，分成「梨之鄉休閒農業區」及「軟埤坑休閒農業園區」2個主題路線，專車接駁民眾到農村，體驗採果樂及DIY手作小物，即日起開放報名；另農友提供20棵梨樹供民眾認養，一推出即額滿，農友表示，明年將擴增至50棵。

東勢區農會推出「農遊台山線，梨饗東勢GO」活動，遊程以週末假日為主，行程包括觀光果園採果、自行車道逍遙遊、特色客家料理美食品嘗、點燈揚扇或蝶谷巴特等手作DIY，並安排休閒業區達人導覽解說，讓遊客深度體驗農村風情。

台中市梨之鄉休閒觀光發展協會總幹事葉泰竹表示，梨果巴士去年首次開動，獲得極大迴響，吸引不少國外旅客，連日本駐台代表全家也來遊玩，今年提供20棵梨樹供民眾認養，一開放就額滿，明年將擴增至50棵。

東勢區軟埤坑休閒產業發展協會理事長張圭熒說，40年來東勢高接梨從無到有，到目前產值非常大，農民最欠缺的就是行銷，感謝市府農業局、觀光旅遊局、農改場等協助，結合觀光休閒，改變農民銷售形態，未來將繼續朝向生態、生活的方向推廣。

台中市觀光旅遊局副局長陳育正表示，山城適合發展採果休閒農業等慢活區，「農遊台山線，梨饗東勢GO」價格親民，認養果樹也只要9999元，還保證可採收160台斤的高接梨，十分划算；農業局副局長蔡勇勝則肯定東勢高接梨與觀光休閒等結合，可為農產加值；東勢區農會理事長劉正銘強調，東勢是高接梨的創始區，品質及產量皆居全國之冠，最近幾年農會更推廣農友分散種植不同品種，以免產期過於集中造成價格下跌，未來將繼續努力提高高接梨品質。

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