搭小東路15號時光機 回顧804醫院點滴

黃敬貞（右）曾於陸軍804醫院服務，女兒高實玫（中）由當時的醫生杜哲卿（左）接生，3人舊地重遊，回憶當年。（記者劉婉君攝）

2017-05-31 12:24

〔記者劉婉君／台南報導〕國立成功大學台文系館建築今年邁入百年歷史，走過日軍台南衛戍病院、陸軍804醫院、市定古蹟及成大台文系，校方即日起至6月14日舉辦「系館空間百年回顧」，帶領民眾走入「小東路15號時光機」，回顧804醫院的點滴故事。

成大台文系慶祝系館空間百年紀念，舉辦「小東路十五號時光機—系館空間百年回顧」，今天上午邀請曾在陸軍804醫院時代於此服務的醫護人員，及為歷史空間進行調查與修復的相關人員，一同為展覽剪綵，回憶當年。

成大台文系館位於台南市小東路15號，1917年興建時為台南衛戍病院，戰後改為陸軍第4醫院與陸軍804醫院，並在原日治建築群周圍增設病房及院舍，曾在804醫院擔任5屆院長參謀的吳照煌回憶，當時院內曾備有總統蔣經國需要時使用的祥泰病房，但蔣經國並未使用過。

成大外文系老師高實玫的父親高振中，是陸軍804醫院的眼科醫師，母親黃敬貞為護理人員，高實玫在院內出生，由今天也出席活動的醫師杜哲卿接生，她並提供早期父親看診的器材、假眼球及照片等展出。

小說《滾滾遼河》的作者紀剛，也是804醫院的小兒科醫生，《滾滾遼河》就是他在醫院時期起筆創作的；《租書店的女兒》作者蘇偉貞，則出生於此。

展覽中並陳列日治衛戍病院及陸軍804醫院的老照片、修建後的台文系館照片、804醫院第10任院長焦文魁的台南第一位榮譽市民證等文物。