75年來頭一遭 潮州高中首結姐妹校

潮州高中首次與海外學校締結姐妹校，兩校校長一起種下象徵和平的橄欖樹。（潮州高中提供）

2017-05-31 12:22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州高中在1942年創立，並經歷兩任日籍校長，75年來，潮州高中首次與海外學校締結姐妹校，校內22名學生上週前往日本四國德島市立高校，一起種下象徵和平的橄欖樹，兩校締結除了登上日媒，潮州高中校長林榮洲也表示，未來將有更多實質交流，拓展偏鄉學生視野。

林榮洲表示，很多人不曉得「潮州」在哪，甚至有民眾一聽到屏東就跟墾丁聯想在一起，其實潮州距離高雄還比墾丁近，因為地理環境關係，少有海外學校願意與處於偏鄉的潮州高中締結姐妹校，因為「聽都沒聽過」，但潮州高中不僅歷史悠久，學生在學業、才藝及運動方面，都有多元優異表現，吸引日校派代表參訪，也因此促成姐妹校的締結。

潮州高中學生王子豪說，這次很開心可以到日本交流，原以為會因為語言隔閡沒辦法溝通，但實際交流時，發現可以和日本學生用英文、漢字溝通，日本學校也有許多值得借鏡的地方，像是學生會的活動、運作等，他們也互相留下通訊方式，回台後隨時能做更多的接觸與溝通。

學生屈力承說，因為想去日本留學，所以積極學習日語，沒想到正巧學校與日本締結姐妹校，透過實際到校園內交流，可以更了解日本的文化跟環境。

學生們到日本後，學跳了德島獨有的「阿波舞」，日本朝日新聞也特別報導了兩校締結訊息。林榮洲說，潮州高中創立時，叫做潮州淑德女學校，歷經蝶野勇雄、筒井格孝兩任日籍校長，75年來再與日本學校有了姐妹校身分，未來兩校將朝短期留學、寄宿家庭等方式合作，讓雙方學生實際體驗海外生活，透過不同文化的洗禮，加強自身文化的廣度與深度。