核電廠降載先斬後奏 原能會：未來須事先報備

2017-05-31 12:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕為了夏季用電考量，日前啟動台電核一廠2號機降載運轉計畫，今立院教育文化委員會審議原能會預算凍結案時，有立委質疑降載有無安全問題，且台電根本是先斬後奏，原能會主委謝曉星則表示針對這次降載已有精進作為，且也對台電做出口頭行政處分，未來不會再發生。

核一廠2號機面臨用過核燃料池已滿困境，原訂6月1日停機，不過，台電採取降低核一廠2號機出力至75％，節省能量以延續供電到6月10日，約可挹注夏季供電45萬瓩，且可「無縫接軌」6月初核二廠1號機格架改建完工預定行程。

立委蘇巧慧提出統計數據，過去五年間，核電廠因非大修而降載次數有307次，絕大多數都在10天以下，10天以上僅3次，這次一口氣長達45天，她質疑核能安全是否能夠確保，有沒有相關因應措施。蘇巧慧也認為，台電沒有事先報備，這項措施的完備及落實程度，原能會是否有精進之處。

立委陳亭妃也說，有問題就應該通報，今天原能會認為自己作為比過去更積極，但卻還是被誤會跟以前一樣，問題就在於台電不甩原能會，520前這樣做，520後還是這樣做，已經成為一種習慣，反正也認為原能會一定會審查通過，就先斬後奏。

謝曉星則解釋，經過審查確認這次降載運轉迄今沒有問題，而且由於核電廠安全設計都是採取全功率設計，降載運轉並非不行，而這次降載一個月，原能會依照管制角色，還是需要對此進一步確認其安全問題。

至於台電先斬後奏，謝曉星說，4月29日降載當天，原能會已經對台電做成口頭行政處分，且後續在5月10日也修正並增加相關管制措施，台電未來必須事先報備，這些類似狀況未來不會再發生。