迎接樂活暑假 頭份公所規劃49項營隊

頭份市長徐定禎今天上午與小朋友們互動，一起感受營隊樂趣。（記者許展溢攝）

2017-05-31 12:12

〔記者許展溢／苗栗報導〕暑假就快到來，苗栗縣頭份市公所為讓孩子們有個快樂假期，舉辦「暑期樂活學習營」，規劃49項營隊，共57梯次，約1800名額。其中，游泳教學育樂營將優先開放給低、中低收入戶報名。頭份市市長徐定禎說，希望小朋友們踴躍參加，充實整個暑假。

頭份公所表示，今年營隊內容不僅豐富也多樣，動態、靜態都有的選，如游泳、獨輪車、舞蹈、小志工訓練營外，還有各類球類營隊，及繪本黏土捏塑家、小小縫紉師、積木機器人育樂營、瘋桌遊等多項營隊。

今天上午徐定禎也與學生們一起體驗製作手工皂，樂趣無比。徐定禎說，今年新增哈佛小子籃球英語營、西遊記暑期生活創意營、創意機器人研習營、實用武術防身功夫、烏克麗麗彈談暢唱等營隊，期待滿足小朋友多元選擇，充實整個暑假。

頭份公所表示，為傳承客家文化，今年仍有一系列客家主題營隊。另外，為照顧弱勢族群，游泳教學育樂營會先開放給低、中低收入戶鄉親報名。

想要報名各項營隊的鄉親，頭份公所指出，可以在6月10日，上午8點到11點，到頭份國小活動中心報名，每位學童限報名2項。