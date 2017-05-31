| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

台東火車站有熊出沒？15座泰迪熊大廳迎賓

泰迪熊進駐台東火車站。（記者王秀亭攝）

2017-05-31  12:13

［記者王秀亭／台東報導］台東火車站大廳及出入口竟然有熊出沒！

台鐵台東站為慶祝台鐵營運130周年，與中華民國台灣泰迪熊協會合作，將15座樂活裝置藝術熊擺在台東站迎賓，有泰迪熊、貓王熊、忍者熊等特殊造型熊，6月底前民眾都可到台東站找熊。

鐵路工會台東分會理事長張博翔表示，為給親子不同候車感受，想到2年前泰迪熊協會在士林官邸的展出大受歡迎，心想泰迪熊的造型可愛，一定可以讓改建中的台東站有溫暖、祥和的氣氛，遂向該協會提出在鐵路節展出的想法。

中華民國台灣泰迪熊協會無償提供15座樂活裝置藝術熊，今天上午運抵台東站後，就逐一擺在大廳各處迎賓，每座熊都是向旅客打招呼的姿勢，張博翔坦言，15座熊擺在人潮往來頻繁的大廳壓力頗大，由於台東站仍在改建，大廳及出入口空間有限，決定不將熊以紅線圍起來，讓遊客更親近，希望拍照民眾發揮公德心，不要破壞裝置藝術熊。

今天上午準備搭車的4歲高妹妹看到一座座大熊，拉著媽媽要拍照，看過15座熊，高妹妹說，每個造型都不同，最喜歡的還是毛絨絨的熊，比較像真熊又可愛。

「熊戀台東」大型樂活熊裝置藝術展，展期至6月30日，台東站將於6月4日提前慶祝鐵路節，從上午10時20分起，有台東音樂家王錦明帶來薩克斯風吹奏，台灣泰迪熊協會也會到場舉辦泰迪熊手作教學，另有鐵道及泰迪熊紀念品展售。

相關影音

樂活裝置藝術熊才剛擺放在大廳，就有小朋友開心合影留念。（記者王秀亭攝）

熊可愛，小朋友拉著媽媽要拍照。（記者王秀亭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台東火車站 泰迪熊
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧古早味肉排
✧桂花米香冰淇淋✧
好清爽✧日式炸豆腐
洋蔥不能放冰箱？
轉寄

標題：台東火車站有熊出沒？15座泰迪熊大廳迎賓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月31日‧星期三‧丁酉年五月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.