台東火車站有熊出沒？15座泰迪熊大廳迎賓

泰迪熊進駐台東火車站。（記者王秀亭攝）

2017-05-31 12:13

［記者王秀亭／台東報導］台東火車站大廳及出入口竟然有熊出沒！

台鐵台東站為慶祝台鐵營運130周年，與中華民國台灣泰迪熊協會合作，將15座樂活裝置藝術熊擺在台東站迎賓，有泰迪熊、貓王熊、忍者熊等特殊造型熊，6月底前民眾都可到台東站找熊。

鐵路工會台東分會理事長張博翔表示，為給親子不同候車感受，想到2年前泰迪熊協會在士林官邸的展出大受歡迎，心想泰迪熊的造型可愛，一定可以讓改建中的台東站有溫暖、祥和的氣氛，遂向該協會提出在鐵路節展出的想法。

中華民國台灣泰迪熊協會無償提供15座樂活裝置藝術熊，今天上午運抵台東站後，就逐一擺在大廳各處迎賓，每座熊都是向旅客打招呼的姿勢，張博翔坦言，15座熊擺在人潮往來頻繁的大廳壓力頗大，由於台東站仍在改建，大廳及出入口空間有限，決定不將熊以紅線圍起來，讓遊客更親近，希望拍照民眾發揮公德心，不要破壞裝置藝術熊。

今天上午準備搭車的4歲高妹妹看到一座座大熊，拉著媽媽要拍照，看過15座熊，高妹妹說，每個造型都不同，最喜歡的還是毛絨絨的熊，比較像真熊又可愛。

「熊戀台東」大型樂活熊裝置藝術展，展期至6月30日，台東站將於6月4日提前慶祝鐵路節，從上午10時20分起，有台東音樂家王錦明帶來薩克斯風吹奏，台灣泰迪熊協會也會到場舉辦泰迪熊手作教學，另有鐵道及泰迪熊紀念品展售。

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樂活裝置藝術熊才剛擺放在大廳，就有小朋友開心合影留念。（記者王秀亭攝）