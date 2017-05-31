醫病》把石膏當鞋穿下田耕作 72歲翁腳濕疹發臭

2017-05-31 12:08

〔記者歐素美／台中報導〕72歲陳姓老翁因不小心跌倒，造成右腳腓骨輕微骨折，到醫院治療打上石膏後，卻將石膏當成鞋穿到田裡耕種，1個月後返院拆石膏，抱怨腳很癢，拆開石膏才發現石膏內發霉又發臭，還引發濕疹皮膚炎，經擦藥1週才痊癒。

童綜合醫院骨科醫師鄭宇傑表示，陳姓老翁以為打上石膏後就可以完全保護腳部，才把石膏當鞋穿，還到田裡巡田水，致爛泥污水滲透石膏，造成石膏發霉又發臭，還引發皮膚炎，得不償失。

鄭宇傑指出，很多民眾誤以為石膏很堅固且防水，下肢打上石膏後就當成鞋子來穿，曾經遇過有患者才剛打上石膏步出診間幾分鐘，就因為不使用輔助拐杖，直接使用打上石膏的腳踏地走路而踩裂石膏，只好又折返診間向醫護求助。

鄭宇傑表示，打石膏目的是固定患處，在骨折痊癒期間提供支持，以及斷骨復位後的保護作用，並讓骨骼和附近的軟組織慢慢癒合重生，也有預防及矯正畸形的作用。

鄭宇傑呼籲患者不要因為打上石膏就認為萬無一失，尤其下肢石膏在行走時，應使用助行器、輔助拐杖或穿著石膏鞋等，避免石膏直接接觸地面，並且須保持石膏的乾燥。若發現打上石膏的患部指端出現發紫、蒼白、發麻、剌痛、冰冷或石膏內皮膚傷口發炎，出現異味、腫脹、疼痛、灼熱感等，就應該立即就醫。