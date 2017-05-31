| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
外交部證實 蔡總統將出訪南太友邦 MLB》光芒牛棚最好投無用 胡智為被下放3A PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

醫病》把石膏當鞋穿下田耕作 72歲翁腳濕疹發臭

2017-05-31  12:08

〔記者歐素美／台中報導〕72歲陳姓老翁因不小心跌倒，造成右腳腓骨輕微骨折，到醫院治療打上石膏後，卻將石膏當成鞋穿到田裡耕種，1個月後返院拆石膏，抱怨腳很癢，拆開石膏才發現石膏內發霉又發臭，還引發濕疹皮膚炎，經擦藥1週才痊癒。

童綜合醫院骨科醫師鄭宇傑表示，陳姓老翁以為打上石膏後就可以完全保護腳部，才把石膏當鞋穿，還到田裡巡田水，致爛泥污水滲透石膏，造成石膏發霉又發臭，還引發皮膚炎，得不償失。

鄭宇傑指出，很多民眾誤以為石膏很堅固且防水，下肢打上石膏後就當成鞋子來穿，曾經遇過有患者才剛打上石膏步出診間幾分鐘，就因為不使用輔助拐杖，直接使用打上石膏的腳踏地走路而踩裂石膏，只好又折返診間向醫護求助。

鄭宇傑表示，打石膏目的是固定患處，在骨折痊癒期間提供支持，以及斷骨復位後的保護作用，並讓骨骼和附近的軟組織慢慢癒合重生，也有預防及矯正畸形的作用。

鄭宇傑呼籲患者不要因為打上石膏就認為萬無一失，尤其下肢石膏在行走時，應使用助行器、輔助拐杖或穿著石膏鞋等，避免石膏直接接觸地面，並且須保持石膏的乾燥。若發現打上石膏的患部指端出現發紫、蒼白、發麻、剌痛、冰冷或石膏內皮膚傷口發炎，出現異味、腫脹、疼痛、灼熱感等，就應該立即就醫。

廣告
  • 腳骨折打上石膏，行走時應使用輔具協助。示意圖，非陳姓老翁本人。（記者歐素美攝）

    腳骨折打上石膏，行走時應使用輔具協助。示意圖，非陳姓老翁本人。（記者歐素美攝）

  • 童綜合醫院骨科醫師鄭宇傑告知病患打上石膏後仍注意保持石膏乾燥。示意圖，非陳姓老翁本人。（記者歐素美攝）

    童綜合醫院骨科醫師鄭宇傑告知病患打上石膏後仍注意保持石膏乾燥。示意圖，非陳姓老翁本人。（記者歐素美攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 濕疹 石膏 骨折
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧古早味肉排
✧桂花米香冰淇淋✧
好清爽✧日式炸豆腐
洋蔥不能放冰箱？
轉寄

標題：醫病》把石膏當鞋穿下田耕作 72歲翁腳濕疹發臭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月31日‧星期三‧丁酉年五月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.