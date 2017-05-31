關西牛欄河再遭污染 東安橋下飄惡臭

2017-05-31 11:53

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮牛欄河親水公園再遭「污」手毀敗名聲！

繼端午節前，牛欄河在關西橋下水域的魚群不明原因暴斃，有人認為被人偷倒有毒物質入河，相關單位追查懷疑是家庭污水釀禍。

但在事發原因仍不明下，今天早上，鄉親們又發現，牛欄河在縣定古蹟、也是「我的少女時代」電影場景之一的東安橋下往頭前溪流域約200多公尺長的西側水域，有大量散發著餿水臭味的油漬漂浮在水面上。

「噁心」、「難聞」、「缺德」是今早前去運動鄉親的不滿，這次雖沒有魚群大量暴斃駭人的場景，但卻一樣讓鄉親痛心。