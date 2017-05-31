中市府推「花博相本」 邀市民經營自己的花園

2017-05-31 11:39

〔記者張菁雅／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會將於明年9月試營運，11月3日正式登場。台中市政府今天起推出「花博相本」，民眾可上傳相關照片，經營自己的「7座花園」，藉此擴大市民參與。

台中花博展期從明年11月3日至後年4月24日，長達231天。市府定位今年為「花博社會參與年」，今天起推出「花博相本」，裡面分為「7座花園」，分別是「我是唯一」、「甜蜜的家庭」、「牽住朋友不放手」、「在工作（或主要生活圈）的心靈時刻」、「給社會一個擁抱」、「走在城市中的悸動」、「這就是花博」，民眾可以上傳相關照片，用鏡頭記錄花博社會參與相關活動。

副市長林依瑩今天展示自己的花博相本，提供民眾做為參考。她表示，舉辦大型活動，市民與志工參與都扮演重要角色，花博預計招募2萬名志工，而市民與志工在花博展開前，可以先在社區打造自己的花園，明年除了為外縣市民眾介紹花博三大園區外，也可以介紹自己的花園，將會相當溫馨。

社會局長呂建德也說，花博是城市改造運動，希望透過花博相本，開發自己對家庭、社會的熱愛，而花博相本活動分為兩個階段，第一階段自今天起至明年9月花博試營運前，屬於市民參與；第二階段自明年9月花博試營運起，至後年花博展期結束，開放花博志工使用。