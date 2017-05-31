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自來水管線遷移 屏南4鄉鎮8600戶明停水17小時

2017-05-31  09:38

〔記者李立法／屏東報導〕台水公司第7區管理處為配合屏東縣政府「車城鄉屏151線山腳橋改建工程」，將進行自來水管線臨時管遷作業，恆春鎮全境、滿洲鄉全境、牡丹鄉四林村、車城鄉保力村等4鄉鎮，從6月1日上午9時至6月2日凌晨2時停止供水，停水戶數約8600戶，水公司籲請當地用戶提早儲水備用。

台水公司表示，由於停水時間達17小時，請停水地區用戶關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫引起火災，且勿將橡皮管浸入蓄水器皿中，以免因虹吸作用導致水質遭受污染，洽詢電話（07）731-1111第七區管理處。

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  • 為進行自來水管線臨時管遷作業，恆春鎮全境、滿洲鄉全境、牡丹鄉四林村、車城鄉保力村等4鄉鎮，從6月1日上午9時至6月2日凌晨2時停止供水，停水戶數約8600戶，水公司籲請當地用戶提早儲水備用。（資料照，記者謝武雄攝）

    為進行自來水管線臨時管遷作業，恆春鎮全境、滿洲鄉全境、牡丹鄉四林村、車城鄉保力村等4鄉鎮，從6月1日上午9時至6月2日凌晨2時停止供水，停水戶數約8600戶，水公司籲請當地用戶提早儲水備用。（資料照，記者謝武雄攝）

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