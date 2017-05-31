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2月缺工增2.5萬人 去年79％廠商未調薪

2017-05-31  09:37

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處上午公布，今年2月底工業及服務業空缺人數23.3萬人，較去年8月增2.5萬人，較去年2月則增2.8萬人。另外，去年年調升經常性薪資的廠商比率為20.9%，調升經常性薪資的員工人數比率為29.2%，年減0.2個及3.5個百分點；均未調薪的廠商比率79%，為近3年新高。

主計總處表示，受到近期景氣持續回溫及勞基法修正影響，廠商用人需求增加，今年2月底工業及服務業空缺人數23.3萬人，較2016年8月底及2月底分別增加2.5萬人及2.8萬人；空缺率則為3.01％，較2016年8月底及2月底分別增加0.31個及0.32個百分點。

至於空缺職類，以技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員空缺人數占23.6％最多，服務及銷售工作人員占22.9%居次，專業人員空缺人數4.3萬人或占18.4%居第三。

若與2016年2月底比較，各職類空缺人數均呈增加，以技術員及助理專業人員增加0.8萬人最多，其次為技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員與服務及銷售工作人員均增0.5萬人。

另外，2016年調升經常性薪資之廠商比率為20.9%，調升經常性薪資之員工人數比率為29.2%，分別較104年減少0.2個及3.5個百分點。主計總處表示，主要是去年上半年全球經濟成長滯緩，雖下半年景氣回溫，但部分廠商調薪狀況趨於保守。

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  • 行政院主計總處上午公布，今年2月缺工增2.5萬人，去年79%廠商未調薪。（資料照，記者吳柏軒攝）

    行政院主計總處上午公布，今年2月缺工增2.5萬人，去年79%廠商未調薪。（資料照，記者吳柏軒攝）

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