小心易致災！彭啟明：週五梅雨鋒面 恐有劇烈雨勢

彭啟明在臉書發文，週五開始，鋒面系統要南下接近，預測上很符合典型梅雨鋒面的態勢，很有機會有較劇烈的雨勢發生。（資料照，記者劉信德攝）

2017-05-31 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕今天（31日）上午西半部各地降雨仍持續，其中屏東一度雨勢明顯，目前稍緩和，氣象局預計南部地區今天一整天降雨將會持續。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書PO文提醒，週五開始，鋒面系統接近，整個南亞的西南季風明顯啟動，預測上很符合典型梅雨鋒面的態勢，很有機會有較劇烈的雨勢，是屬於易致災的天氣。

彭啟明今天在臉書PO文表示，今天偏西南風持續影響，中南部仍有對流降雨發展，平地及靠山區都有雨勢，中部以北也持續有局部陣雨，尤其是午後熱對流。預計明天週四西南風會更為增強，位於鋒面前緣的暖區內，不穩定性更高，下雨的強度及範圍會更顯著。而這幾天不下雨的時候，可能會覺得相當悶熱不舒服。

彭啟明提到，週五開始，鋒面系統南下接近，與前幾次相比，整個南亞的西南季風將明顯啟動，很符合典型梅雨鋒面的態勢，可能有較劇烈的雨勢，尤其山區要提防大雨，許多脆弱敏感區域要加強防範，低窪也要注意可能容易有淹水，各種的戶外活動都會受到干擾，是屬於易致災的天氣。

彭啟明說，這樣的天氣型態隨著鋒面滯留，可能會延續到下週一、二，這波鋒面過後，照預測有機會逐步轉晴，進入夏季天氣。