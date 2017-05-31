屏東大雨特報！週五起各地將有豪大雨

中央氣象局表示，西南風增強及水氣移入，今天清晨西半部各地出現降雨，其中屏東地區雨勢明顯。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-05-31 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，隨著西南風增強及水氣移入，今天（31日）清晨西半部各地出現降雨，其中屏東地區雨勢明顯，氣象局也針對屏東發佈大雨特報。週四（6月1日）西南氣流影響，中南部地區有陣雨或雷雨，週五、週六（2日、3日）受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地可能有大雨或豪雨等級以上的雨量。

氣象局表示，今晨西半部各地有降雨，其中屏東地區雨勢明顯，預計南部地區一整天降雨將持續，其他地區下雨情形較緩和，但部分地區仍有可能偶爾飄雨。溫度方面，西半部高溫可達32度，東半部約29、30度。週四西南氣流影響，中南部地區有陣雨或雷雨，山區雨勢更明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，北部及東半部則降雨較少，各地溫度可達30度以上。

週五、週六受到滯留鋒面及西南氣流影響，降雨最為劇烈，各地都可能有大雨或是豪雨等級以上的累積雨量，週日、下週一（4日、5日）鋒面將持續滯留於在台灣上空，天氣不穩，各地仍有大雨或豪雨發生的機率，溫度方面，各地氣溫會下降些，下雨時感受會較涼。下週二（6日）鋒面開始北移逐漸遠離台灣，各地雖仍有陣雨或雷雨，但降雨會較為緩和。

空氣品質部分，今天北部、竹苗、中部及金門地區為普通等級，其他地區為良好等級，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 35 28 ~ 36 30 ~ 33 25 ~ 33

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

氣象局針對屏東發佈大雨特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為中至過量級。（取自氣象局網站）