05/31 各報重點新聞一覽

2017-05-31 06:20

自由時報

蘇花要修5個月 今開放2小時

蘇花公路台九線一一二．六Ｋ九宮里路段因落石坍方重創而封路，也因落石而通車時間一延再延，工程人員先以貨櫃工法部分搶通、預計今日下午四點至六點暫時開放單線雙向可戒護通行，六月一日起則只能每日開放上午六點至八點、中午十二點至下午一點、下午四點至晚間六點等三個時段單線通行；交通部公路總局指出，因該地區屬高聳邊坡而施工困難，擬以型框植生工法辦理復建，蘇花公路要完全恢復正常通車，在天候許可下、工期約需五個月。

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減少車禍 無速限標誌快慢車道 擬都速限40

交通事故大多發生在交岔路口，約佔整體交通事故四十七．五％，交通部表示，路口發生事故原因很多，但許多是因快慢車道速差而造成安全疑慮，因此將修正道路交通安全規則第九十三條，針對現行無標誌標線規範速限的道路，包含設有快慢車道分隔線的快車道，時速將由五十公里降至四十公里，希望拉近路口快慢車道速度；最快今年底修訂實施。

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劍龍潛艦性能提升 敲定荷商技術協助

我國兩艘「劍龍級」潛艦性能提升案計畫已有具體進展，根據國防部最新公告，荷商RH Marine Netherlands B.V.集團已承接「劍龍級潛艦系統裝備介面整合技術協助案」，也讓軍方吃下「定心丸」，兩艘主力潛艦各項系統的性能提升將可順利執行，對後續「潛艦國造」計畫也將有正面效應。

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蘋果日報

佛心老闆僱82歲嬤養病兒 天天開50公里接送

真是佛心老闆，值得無數個「讚」。在台南市開設食品工廠的林宗慶，不僅僱用生活困頓、高齡82歲的阿嬤王不纏，還每天開車接送她上下班，來回4趟共逾50公里、車程60到80分鐘。王感嘆：「沒他真不知要怎麼撐下去。」林則說：「我也經歷過困境，能體會需要幫忙的心情。」更稱讚阿嬤「敬業態度沒話講」。

頭一遭 蘇花郵輪疏運千人

蘇花公路因大雨坍方中斷，為紓解北返受阻的人車潮，交通部昨啟動應變措施，首次協調郵輪業者投入蘇花海運，透過藍色公路成功讓342輛車、1151人北返。另施工人員續在坍方地點積極搶修，預估至少5個月才能修復，今天將先開放下午時段，明天至周六則每天開放3個時段單線雙向通車，至於搭船北返民眾則抱怨，蘇花公路遇天災就成噩夢，盼政府「給我們一條平安回家的路！」

聯合報

四具薩德逕入南韓 文在寅震怒徹查

南韓總統文在寅卅日下令，針對四具美國薩德飛彈防禦系統火箭發射器未獲授權運入南韓進行調查，並稱這是「令人非常震驚」的事件。文在寅責怪南韓國防官員沒有向總統府通報此事，美聯社指出，文在寅已多次表明要檢討這套引發中國大陸和北韓反彈的系統，這次的動作讓分析家討論他是否會要求美國撤走薩德。

蘇花路斷 回家的路海陸總動員

蘇花公路中斷，為搶救塞在花蓮的大批遊客與返鄉民眾，交通部昨展開陸海總動員，除台鐵加開班次載客，也首度出動客輪輸運，民眾苦笑說「真是一次開車搭船的意外體驗！」有網友形容「這應該是台灣史上最多人同步環島的一天」 。

中國時報

蘇花坍不停 政府無心改善？北藝大校長開炮 明年用選票反應

蘇花公路柔腸寸斷，適逢端午連假，花蓮聯外交通大亂，上萬人車「逃難」。北藝大校長楊其文昨痛批，每次到花東都像「賭運氣」，台灣難的不是工程，而是政府無心。民進黨政府「舊思維碰上官員老招數」，東部交通政策交白卷，直言「就讓明年用選票來反應吧！」

強人末日 巴國前獨裁者 諾瑞嘉病逝

我中美洲邦交國巴拿馬總統瓦雷拉推文表示，巴國前獨裁者諾瑞嘉（Manuel Noriega）在當地時間29日深夜11時許，病逝於巴拿馬市聖托瑪斯醫院，享年83歲。在1960年代，諾瑞嘉曾以軍官身分至政工幹校（政戰學校）「遠朋班」接受訓練，與台灣關係匪淺。