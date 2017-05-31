推掉3家國外航空CEO！張國煒被爆抗母命備60億復出

張國煒計畫成立「星宇航空」。（資料照，記者方賓照攝）

2017-05-31 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空前董事長張國煒計畫成立「星宇航空」，已確定英文名稱為「StarLux」，並已向經濟部商業司登記，星宇航空發言人聶國維證實，待法規通過允許個人名義設立航空公司後，就會向民航局申請特許執照。週刊報導，友人透露，張國煒的母親對於兒子要創設新公司、重返經營難度極高的航空業，投下反對票，但張國煒仍堅持，已備妥60億資金，順利的話，2019年7月便能起飛。

《壹週刊》報導，張國煒正加快腳步籌組星宇航空，知情人士透露，他將資金由20億加碼到60億，也租下內湖大樓預備當總部。去年，包括復興航空、威航都曾找上張國煒，虎航也有意出售，也曾洽詢張國煒。

友人表示，張國瑋離開長榮後，有3家國外知名航空公司找他擔任執行長，他徵詢友人意見，大家都認為，以張國煒的背景，去當CEO幫人打工很奇怪，張國煒也因此打算自己成立公司圓夢。

報導提到，張國煒的母親李玉美是張榮發二房，2013年大房過世，隔年張榮發才和李玉美登記結婚。她和張國煒感情很好，張國煒曾透露，媽媽從小就耳提面命，要他以後不要想在長榮上班，要靠自己。友人透露，張國煒要開新的航空公司，母親一開始就反對，覺得既然已離開航空業，就不要再回頭，但看到兒子的熱情和努力，已默默轉為支持。

目前張國煒面臨的最大問題，就是法令的限制，必須修法。友人說，目前有一個「呆子」想成立航空公司，寧願先虧3、5年，未來賺不賺錢還不知道，這樣的呆子想打造一流的航空公司，民航局怎會不想要呢？